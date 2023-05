Cervejarias Artesanais entregam cheque simbólico à instituições de Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Alice Dionisio

Representantes das Organizações da Sociedade Civil participantes da Festa do Trabalhador 2023 receberam, na tarde desta sexta-feira (26), um cheque simbólico no valor de R$ 7.400,73, referente à contrapartida da arrecadação das cervejarias no evento, realizado no dia 1º de maio.

“Agradecemos as cervejarias e as instituições pela parceria, que muito engrandece a Festa do Trabalhador. Sem dúvida, este valor será revertido para a manutenção e serviços de excelência prestados pelas entidades de Poços”, destacou a secretária municipal de Promoção Social, Marcela de Carvalho.

Neste ano, 11 instituições puderam explorar a Praça de Alimentação na Festa do Trabalhador, realizada em dois locais, no Parque Municipal Antônio Molinari e no Parque Ecológico da zona sul. Como contrapartida pela comercialização de bebidas, as cervejarias artesanais repassam o equivalente a 10% de sua arrecadação total para as entidades socioassistenciais do município.

Juntas, as nove cervejarias participantes arrecadaram o valor total de R$ 74.007,30. A coordenadora da Divisão de Equipamentos Turísticos, Paula Narayane Sousa Franco, informa que, em 2023, houve uma ampliação de mais de 56% nos valores destinados às instituições. “No ano passado, o repasse foi de R$ 4.731,00. Já em 2023, foram R$ 7400,00, demonstrando também o sucesso da Festa do Trabalhador”, pontua.

As entidades participantes foram Ginástica Rítmica, Círculo de Artes, Bicicross, AMAS, Associação de Ciclistas, Liga Poços de Futebol, Lenços Ao Vento, Vila Vicentina Elvira Dias, Associação Criança Feliz, Centro de Treinamento Dudu Barreto e Centro de Capoeira. Participaram do evento as cervejarias Bricks, Porcaria, La Madre, Bones, LED Beer, Passopreto, Virtus, Hill Beer e Gonçalves.