CEU promove tarde divertida para criançada da zona leste

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Férias da criançada, com muita brincadeira e diversão, é tudo que eles querem . Não foi diferente, nessa quinta-feita (21), no Centro de Artes e Esportes Unificado (CEU) na Zona Leste de Poços de Caldas.

Durante toda a tarde a criançada, pulou, brincou, sorriu, dançou e se divertiu com a recreação do projeto: Phenomenow Recreação, por meio da Lei de Incentivo ao Esporte.

Durante toda a tarde, teve pipoca, algodão doce, pula pula, centopeia , recreação com monitores e muita música com o Dj Rogério Santo, que anicou a tarde de cerca de 400 crianças.

A recreação fez parte da programação de férias do CEU, que durante todo o mês tem realizado várias atividades para a região . “Foi muito legal, a criançada se divertiu bastante e aprenderam durante as atividades apresentadas”, destacou o coordenador do CEU, Franco Martins.

Julho Fest

No dia 24 de julho, último dia do Julho Fest 2022, o CEU da Zona Leste recebe o espetáculo teatral “Quando uma palavra nasce”, de Valber Rodrigues, às 20h. Uma criança da periferia, fugindo da violência da pobreza, encontra na arte um abrigo e, ao se tornar um contador de histórias, reconstrói seu passado para recontá-lo.