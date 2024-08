Charretistas realizam manifestação em defesa da continuidade do serviço em Poços de Caldas

Na manhã desta segunda-feira, 26 de agosto, charretistas organizaram uma manifestação contra o cancelamento dos alvarás de funcionamento das charretes em Poços de Caldas. Mais de 20 charretes participaram do protesto, que percorreu as ruas centrais da cidade e terminou em frente à Prefeitura Municipal.

O prefeito de Poços de Caldas anunciou no final do mês passado que o alvará das charretes será cancelado em 4 de setembro. Em junho, o Executivo enviou um projeto de lei à Câmara Municipal para encerrar a atividade de tração animal e autorizar a concessão de carruagens elétricas, mas o projeto ainda está pendente de votação. A Associação de Veículos de Tração Animal solicitou uma liminar para impedir o cancelamento, mas a Justiça negou o pedido, alegando falta de justificativa adequada. A decisão também determinou que o prefeito e o município forneçam informações adicionais sobre o caso.

Em nota, a Prefeitura de Poços de Caldas afirmou que respeita e considera legítima toda manifestação. A administração informou que os advogados dos charretistas estão em diálogo contínuo com a Secretaria de Governo e a Procuradoria Municipal, e que uma reunião foi agendada para a tarde de hoje, 26 de agosto.

