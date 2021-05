Chaves dos apartamentos do Sonho Dourado I vão ser entregues segunda-feira (24)

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A assinatura dos contratos das unidades habitacionais do Residencial Sonho Dourado I, com a entrega das chaves dos apartamentos, será realizada na próxima segunda-feira (24), no próprio Residencial (Rua Lázaro Camilo da Silva, Jardim Esperança III), em horários agendados, para evitar aglomerações.

A convocação foi publicada em edição suplementar do Diário Oficial do Município da última quarta-feira (19). Incialmente, as assinaturas seriam realizadas no Ginásio Poliesportivo Juca Cobra, mas em reunião na manhã desta sexta-feira, entre representantes da Prefeitura e da Caixa Econômica Federal, ficou decidido que os procedimentos serão realizados no próprio Residencial.

É obrigatória a presença do titular e coobrigado marido ou esposa para assinar o contrato, portando documento de identificação com foto original e legível. Devem ser observadas todas as medidas de prevenção ao novo coronavírus, como uso obrigatório de máscara e distanciamento físico.

Somente poderão adentrar ao local as pessoas que assinarão o contrato, sendo obrigatória a presença no dia e horário pré-definidos na Portaria de Convocação, já que não haverá possibilidade de reagendamento para a assinatura.