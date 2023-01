Chico Rei lança curso gratuito de capacitação

O Centro Cultural AfroBrasileiro Chico Rei, em parceria com o Instituto Alcoa, realizará o projeto Impulso para

Afroempreendedorismo, iniciativa inédita na região que busca promover a capacitação de empreendedores negros (pretos e pardos), indígenas, mulheres e LGBTQIA+.

As inscrições são gratuitas e seguem hoje, 13, através do site www.chicorei.org.

Com carga horária de 90 horas e duração média de quatro meses, o curso será distribuído em quatro módulos, que vão abordar temas como gestão organizacional, vendas, comunicação e gestão financeira. As aulas serão semanais, às terças e quintas-feiras, das 19h às 22h, na sede da associação (Avenida Francisco Jesualdi, 84, Jardim Novo Mundo). Para participar, a pessoa interessada deve possuir um negócio, formalizado ou não, com até três anos de existência, em Poços de Caldas, Andradas, Caldas ou Divinolândia (SP), e ter disponibilidade para participar dos encontros presenciais.

"Além da formação, vamos selecionar cinco afroempreendedores para receber mentorias exclusivas e um microcrédito para investir em seu próprio negócio."

O Centro Cultural também está com edital aberto para a contratação de pessoas instrutoras para ministrar os módulos: modelo de negócio, gestão financeira e precificação.

