Na volta às aulas da rede pública, pais registram aglomeração em colégio de Poços de Caldas

No início da tarde de ontem (07), na volta às aulas da rede municipal de ensino, uma grande aglomeração foi registrada na entrada dos alunos do Colégio Municipal Dr. José Vargas de Souza, em Poços de Caldas.

No vídeo, enviado à TV Poços é possível ver pais e alunos aguardando para ter acesso às salas de aula, enquanto funcionários medem a temperatura dos jovens. A fila acabou ultrapassando a entrada da escola e muitos precisaram ficar do lado de fora.

Segundo a assessoria da prefeitura, “a Secretaria (de Educação) tomou conhecimento sobre a situação e já está em contato com a direção da escola para aumentar esse cuidado e será até colocada a possibilidade de um rodízio de horários para a entrada. Em todo caso, a secretaria pede principalmente a colaboração dos pais, orientando os filhos em continuarem de máscara, assim como vimos na maioria do vídeo”.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.