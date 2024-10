Chuvas elevaram significativamente o nível das represas em Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

As chuvas em Poços de Caldas dos últimos dias, trouxeram um alívio à população e aos servidores do Departamento Municipal de Água e Esgoto (DMAE). O nível da Represa Saturnino de Brito, um dos principais reservatórios da cidade, registrou uma recuperação expressiva, com aumento de aproximadamente um metrô no volume, equivalente a cerca de 42 milhões de litros. A Represa do Cipó também registrou aumento no volume de água, contribuindo para o cenário de otimismo.

Apesar dessa melhoria, o DMAE faz um alerta importante: a normalização completa do abastecimento depende da continuidade das chuvas. Embora o aumento seja positivo, ainda há necessidade de contar com os açudes e com o bombardeio de água para suprir a demanda. Além disso, o uso racional da água pela população continua sendo essencial.

A previsão de chuvas nos próximos dias mantém a esperança de que o nível dos reservatórios se estabilize, mas o DMAE reforça que é importante manter a conscientização sobre o consumo sustentável de água, para garantir que não haja novos períodos de escassez.

“Estamos monitorando constantemente os níveis das represas para que o período chuvoso continue, mas é fundamental que a população colabore”, destacou o diretor do DMAE, Paulo César Silva.