Participe da campanha “Poços Premia Contribuinte em Dia” e concorra a prêmios incríveis

A “Campanha Poços Premia Contribuinte em Dia” foi lançada pela Secretaria de Fazenda, visando valorizar aqueles que mantêm seus pagamentos municipais dentro do prazo na cidade.

Para participar desta campanha, é essencial estar em dia com o pagamento do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano), do ITBI (Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis) e de todas as taxas municipais, incluindo aquelas relacionadas ao lixo, licenciamentos e renovações.

Aqueles que ainda possuem algum subsídio, não precisam se preocupar, pois ainda há tempo de participar e concorrer aos dez super prêmios. O sorteio será realizado no final do ano, em uma data a ser anunciada. Para garantir sua participação e concorrer a esses prêmios incríveis, é crucial regularizar sua situação junto ao município. Você pode fazer isso pessoalmente na Secretaria da Fazenda, localizada na Rua Minas Gerais, 651 – Centro, ou entrar em contato pelo telefone 3697-5057, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.

AO TODO SERÃO 10 PRÊMIOS:

1º Prêmio: 01 (um) automóvel 1,0 km (zero milhas)

2º Prêmio: 01 (uma) motocicleta tipo scooter

3º Prêmio: 01 (uma) motocicleta tipo scooter

4º Prêmio: 01 (uma) SMART TV 65” (sessenta e cinco polegadas)

5º Prêmio: 01 (uma) SMART TV 55” (cinquenta e cinco polegadas)

6º Prêmio: 01 (uma) SMART TV 55” (quarenta e três polegadas)

7º Prêmio: 01 (uma) SMART TV 43” (quarenta e três polegadas)

8º Prêmio: 01 (uma) SMART TV 43” (quarenta e três polegadas)

9º Prêmio: 01 bicicleta

10º Prêmio: 01 bicicleta

Regularize-se agora e concorra a prêmios!