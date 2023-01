Chuvas em Minas Gerais causaram sete mortes este ano

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Alice Dionisio

Subiu para 21 o número de mortes provocadas pelas chuvas em Minas Gerais. A Defesa Civil do estado contabiliza os casos desde o início do período chuvoso, em setembro, mas o primeiro óbito foi registrado no dia 8 de novembro.

Desde o dia 1º de janeiro, foram sete mortes, três delas ontem (10), sendo duas na cidade de Caldas, com um deslizamento de terra, e uma em Barbacena, vítima do desabamento de uma casa.

Hoje (11), a Defesa Civil contabilizou mais uma morte em Antônio Dias, de um homem de 25 anos que havia sido arrastado pelo transbordamento do Córrego da Onça no dia 8. O corpo foi encontrado no início da noite de ontem.

O estado também contabiliza um total de 1.974 pessoas desabrigadas e 10.974 desalojadas, desde o dia 21 de setembro.



Previsão do tempo

A previsão para hoje em Minas Gerais é de tempo instável com chuva a qualquer momento, principalmente no sul, sudeste e leste do estado.

De acordo com o último boletim da Defesa Civil, as demais regiões podem ter grande variação de nebulosidade e pancadas de chuvas isoladas.

No Norte e no Vale do Jequitinhonha, o sol entre nuvens eleva a temperatura a máximas acima dos 30°C.

Fonte: Agência Brasil