Cine Marquise exibe “Tubarão” no Clássicos no Marquise

Longa estreia dia 14 de março e ficará apenas uma semana em cartaz

O Cine Marquise apresenta a partir do dia 14 de março o longa “Tubarão”, de Steven Spielberg e lançado pela primeira vez em 1975. A iniciativa faz parte do selo “Clássicos no Marquise”, liderado pelo Cine Marquise em São Paulo e levado para outros cinemas de rua como o Cine Passeio, em Curitiba, e o Cine Marquise Ultravisão, em Poços de Caldas. O selo tem o objetivo de, a cada mês, resgatar para o público um grande sucesso do cinema. Entre os filmes já exibidos estão: “Pulp Fiction”, “Um Sonho de Liberdade”, “2001: Uma Odisséia no Espaço”, “Psicose”, a trilogia de “O Senhor dos Anéis”, “Cidade de Deus”, entre outros.

O longa escolhido da vez, “Tubarão”, é um clássico do cinema de suspense e terror, tendo conquistado três Oscars e influenciado diversos outros filmes. Na história, um ataque a banhistas indica que um tubarão branco está pela região. Enquanto o prefeito tenta esconder os ataques da mídia, o xerife (Roy Scheider), com a ajuda de um ictiologista (Richard Dreyfuss) e de um pescador veterano (Robert Shaw), vai ao combate do animal, sem saber os desafios que os aguardam.

A dificuldade de filmar o roteiro de “Tubarão” com a tecnologia da época e o orçamento disponível é uma das coisas que faz do longa tão memorável. Muitos críticos consideram até hoje que o filme é o melhor já feito sobre os peixes assustadores.

O longa estreia dia 14 de março com pré-venda já disponível. Será apenas uma semana em cartaz com sessão diária: 20h45 na sala 03.

Valor dos Ingressos

Poltronas: Seg/Ter/Qui: R$ 13,00 Meia-entrada | R$ 26,00 Inteira | Qua: R$ 11,00 Todo Mundo paga Meia-entrada | Sex/Sáb/Dom/Fer: R$ 14,00 Meia-entrada | R$ 28,00 Inteira.

Chaise: Seg/Ter/Qui: R$ 18,00 Meia-entrada | R$ 36,00 Inteira | Qua: R$ 16,00 Meia-entrada | R$ 32,00 Inteira | Sex/Sáb/Dom/Fer: R$ 19,00 Meia-entrada | R$ 38,00 Inteira.

Ingressos no site do Cine Marquise ou na bilheteria do cinema.

*O Valor dos Ingressos aqui divulgado vale para a bilheteria física. Para compras online é acrescido o valor de taxa de serviço.

Serviço:

Cine Marquise Ultravisão Poços de Caldas

Rua Rio Grande do Sul, 1007 – Centro

Site www.cinemarquise.com.br/ ultravisao

Redes sociais @cinemarquise.ultravisao