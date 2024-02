Cine Marquise: Pobres Criaturas, Vidas Passadas e Nosso Lar com ingresso a 11 reais nesta quarta

Wish e Patos seguem em cartaz

Nossa festa continua! Em comemoração ao aniversário de um ano da Rede Cine Marquise em Poços de Caldas, TODO MUNDO PAGA MEIA, em qualquer sessão, até esta quarta-feira, 07 de Fevereiro. Dá pra maratonar e curtir muito, com ingressos 2D a R$ 11,00 (onze reais). Confira os horários de todos os filmes em cartaz:

POBRES CRIATURAS – ESTREIA

17h00 (LEG) / 19h50 (LEG) à SALA 01

VIDAS PASSADAS – ESTREIA

15h15 (LEG) / 20h30 (LEG) à SALA 03

O MAL QUE NOS HABITA – ESTREIA

18h10 (DUB) à SALA 04

NOSSO LAR 2: OS MENSAGEIROS

17h45 (NAC) / 20h00 (NAC) à SALA 02

TODOS MENOS VOCÊ

15h55 (DUB) / 20h15 (LEG) à SALA 04

ANATOMIA DE UMA QUEDA

17h30 (LEG) à SALA 03

PATOS

15h40 (DUB) à SALA 02

WISH: O PODER DOS DESEJOS

15h00 (DUB) à SALA 01

Verifique antes as Classificações Indicativas. *Programação sujeita à possíveis alterações sem aviso prévio. Dica Marquise: passe na Bomboniere e garanta os combos especiais com baldes e copos temáticos, pipoca, refri e outras guloseimas.

Serviço:

Cine Marquise Ultravisão Poços de Caldas

Rua Rio Grande do Sul, 1007 – Centro

Telefone (35) 3721-0104

www.cinemarquise.com.br

@cinemarquise.ultravisao

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.