Cine Marquise Ultravisão: A Freira 2, Angela e Senhor dos Anéis em cartaz

A melhor programação para o seu feriadão

Mais uma quinta-feira chega, trazendo a super seleção do Cine Marquise Ultravisão Poços de Caldas. A exclusividade da vez é a trilogia “O Senhor dos Anéis” dentro do selo Clássicos no Marquise. Serão três semanas de exibição, uma para cada filme da trilogia. A partir desta quinta, 7 e até a quarta, 13, segue em cartaz A Sociedade do Anel, com exibição diária às 19h30. Nas semanas seguintes teremos: As Duas Torres e O Retorno do Rei. Todos em versões estendidas. A dica é: garanta antes seu ingresso para não ficar sem lugar!

Também com exclusividade para Poços e Sul de Minas, estreia no Marquise Ultravisão o longa Angela, que conta a história da socialite mineira Angela Maria Fernandes Diniz, assassinada pelo namorado em 1976, aos 32 anos, com quatro tiros, na Praia dos Ossos, em Búzios, Rio de Janeiro. É a cinebiografia de um crime que chocou o país, pelo machismo com que foi tratado. O assassino Raul Fernando do Amaral Street, o Doca, ficou apenas sete meses preso. Ele foi defendido com a tese de “legítima defesa da honra”, considerada inconstitucional somente em agosto deste ano, pelo Supremo Tribunal Federal, em votação unânime e histórica. Angela está entre uma lista de filmes habilitados a concorrer ao Oscar 2024, com atuação aclamada pela crítica, da também mineira de Aiuruoca, Isis Valverde. Gabriel Braga Nunes vive o assassino na trama.

Para quem gosta de terror, A Freira 2 é a pedida!!! É o ano de 1956, na França. Um padre é assassinado. Um mal está se espalhando. A sequência do grande sucesso mundial acompanha a Irmã Irene quando ela mais uma vez fica cara a cara com Valak, a freira demoníaca. Combo temático especial traz balde com tampa e aquela pipoca deliciosa de cinema com refri.

E além destas estreias, outros super sucessos seguem na programação. Confira os horários e bora pro Cine Marquise Ultravisão! Para saber mais siga nas redes sociais:

@cinemarquise.ultravisão

cinemarquise.com.br/ultravisao

A FREIRA 2 – ESTREIA

14h15 (DUB) (Exc. Seg. e Ter.) / 16h30 (DUB) / 18h45 (DUB) / 21h00 (LEG)

ANGELA – ESTREIA

16h10 (NAC) / 20h40 (NAC)

CLÁSSICOS NO MARQUISE – O SENHOR DOS ANÉIS – A SOCIEDADE DO ANEL ESTREIA

19h30 (LEG)

AS TARTARUGAS NINJA – CAOS MUTANTE

15h00 (DUB) / 17h15 (DUB)

14h00 (DUB) (Exc. Seg. e Ter.)

O PORTEIRO

14h30 (NAC) (Exc. Seg. e Ter.)



RETRATOS FANTASMAS

18h30 (NAC)

GRAN TURISMO – DE JOGADOR A CORREDOR

21h10 (DUB) (Exc. Qua.)

BESOURO AZUL

16h20 (DUB) (Exc. Qua.)

FALE COMIGO

19h05 (DUB) (Exc. Qua.)