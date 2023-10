Cine Marquise Ultravisão: Assassinos da Lua das Flores de Martin Scorsese nas estreias da semana

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Tem ainda Trolls 3 e O Céu Não Pode Esperar

Mais um final de semana de muitas novidades no Cine Marquise Ultravisão. Baseado no livro “Assassinos da Lua das Flores: Petróleo, morte e a origem do FBI”, de David Grann, o filme conta a história real da série de assassinatos de membros da tribo Osage nos Estados Unidos no começo do século 20. O longa celebra o encontro do aclamado diretor Martin Scorsese com seus atores favoritos: Leonardo DiCaprio e Robert De Niro. Já cotado ao Oscar, as críticas tem ressaltado a espetacular atuação de Lily Gladstone, com grandes chances de concorrer à estatueta de atriz coadjuvante. O filme foi exibido com exclusividade na primeira semana de outubro na Expocine, em São Paulo.

Para as crianças, a animação musical Trolls 3 – Juntos Novamente é a estreia da semana. Na Bombonière, combos temáticos de balde com tampa, pipoca, refri e chocolate, completam a experiência. Ainda como sugestão para as famílias, Patrulha Canina segue em cartaz, também com combo especial.

O documentário biográfico O Céu Não Pode Esperar, dirigido por José María Zavala, conta a emocionante história de Carlo Acutis, jovem britânico-italiano que morreu em 2006, aos 15 anos, em decorrência de uma leucemia. Carlo, chamado de “Influencer de Deus” segue sendo um grande símbolo de força entre os jovens. O documentário reúne uma série de relatos de pessoas que se empenharam em rezar incansavelmente pelo jovem enquanto ele estava doente.

Também seguem em cartaz: o nacional Meu Nome é Gal, O Protetor, O Exorcista, Som da Liberdade. Na segunda, 23, tem mais uma edição do Esquenta Varilux de cinema francês, com Enquanto Vivo. Nesta ação especificamente, o ingresso sai pelo preço único de R$ 11,00 (onze reais). A sessão é às 19 horas e após a exibição, tem debate mediado pela professora Dra. Kátia Saraiva

Confira os horários. Lembrando que a programação pode sofrer alteração sem aviso prévio. Compras online e mais detalhes no site cinemarquise.com.br e nas redes sociais @cinemarquise.ultravisão .

ASSASSINOS DA LUA DAS FLORES – ESTREIA

15h00 (DUB) / 19h00 (LEG) (Exc. Seg.)

TROLLS 3 – JUNTOS NOVAMENTE – ESTREIA

Qui., Sex., Seg., Ter. e Qua. – 15h30 (DUB) / 17h45 (DUB)

Sáb. e Dom. – 14h20 (DUB) / 16h20 (DUB) / 18h20 (3D DUB)

O CEÚ NÃO PODE ESPERAR – CARLO ACUTIS – ESTREIA

20h00 (DUB)

MEU NOME É GAL

17h45 (NAC)

O EXORCISTA: O DEVOTO

Qui., Sex., Seg., Ter. e Qua. – 17h30 (DUB) / 20h15 (LEG)

Sáb. e Dom. – 18h10 (DUB) / 20h30 (LEG)



O PROTETOR: CAPÍTULO FINAL

15h20 (DUB)

PATRULHA CANINA: UM FILME SUPERPODEROSO

Seg., Ter. e Qua. – 15h15 (DUB)

Sáb. e Dom. – 14h10 (DUB) / 16h10 (DUB)

FESTIVAL ESQUENTA VARILUX – ENQUANTO VIVO – SESSÃO ESPECIAL + DEBATE

Som. Seg. – 19h00 (LEG)

Preço Fixo de Ingresso (R$ 11,00).

O SOM DA LIBERDADE

20h10 (DUB)

Serviço:

Cine Marquise Ultravisão Poços de Caldas

Rua Rio Grande do Sul, 1007 – Centro

Site www.cinemarquise.com.br/ ultravisao

Redes sociais @cinemarquise.ultravisao