Cine Marquise Ultravisão: Beekeeper Rede de Vingança e Dogman nas estreias

Combos especiais seguem na programação das férias

Toda semana tem novidade chegando no Cine Marquise Ultravisão. A partir desta quinta, 11, chega às telonas de Poços, Beekeeper Rede de Vingança. Clay (Jason Statham) está em busca de vingança e não vai parar até acabar com o sistema criminoso responsável pela morte de sua amiga. O plano brutal de Clay, um ex-agente de uma organização secreta poderosa conhecida como “Beekeepers”, ganha dimensões nacionais envolvendo governos e as instituições mais influentes do mundo. Determinado a fazer justiça com suas próprias mãos, ele está disposto a tudo e não vai poupar ninguém para concluir seu plano. Beekeeper – Rede de Vingança é um filme de ação e suspense dirigido por David Ayer (Esquadrão Suicida, Marcados Para Morrer) e estrelado por Jason Statham (Megatubarão), Josh Hutcherson (Jogos Vorazes) e Jeremy Irons (Watchmen).

BEEKEEPER: REDE DE VINGANÇA – ESTREIA

16h20 (DUB) / 18h45 (DUB) / 21h00 (LEG) à SALA 01

Também entra em cartaz Dogman, dentro de uma programação especial que vai até o início de fevereiro. A cada semana, um filme diferente, aclamado pela crítica e que você só verá em Poços, no Cine Marquise Ultravisão. A ação começou com a estreia de Priscilla, na semana passada. Dogman, em exibição a partir desta quinta, 11, é o novo filme de Luc Besson. Estrelado por Caleb Landry Jones, DOGMAN conta a história de uma criança maltratada pela vida que encontra sua salvação por meio do amor de seus cães.

DOGMAN – ESTREIA

20h00 (LEG) à SALA 03

CONFIRA OUTROS SUCESSOS DO CINEMA QUE SEGUEM EM CARTAZ NO MARQUISE*:

PATOS

14h10 (3D DUB) à SALA 02

16h30 (DUB) à SALA 04

WISH: O PODER DOS DESEJOS

14h20 (DUB) à SALA 01

16h10 (DUB) / 18h20 (DUB) à SALA 02



MINHA IRMÃ E EU

17h30 (NAC) à SALA 03

20h50 (NAC) à SALA 04

AQUAMAN 2: O REINO PERDIDO

14h00 (DUB) à SALA 04

20h30 (DUB) à SALA 02

WONKA

15h00 (DUB) à SALA 03

18h30 (DUB) à SALA 04

*Programação sujeita à possíveis alterações sem aviso prévio. Dica Marquise: passe na Bomboniere e garanta os combos especiais com baldes e copos temáticos, pipoca, refri e outras guloseimas.

Estacionamento Conveniado: Imperial

Esta é mais uma comodidade para o público do Cine Marquise Ultravisão. O Estacionamento Imperial fica na Rua Prefeito Chagas, nº 60, a 5 minutos do Marquise Ultravisão. Basta informar que você vai ao Cinema para garantir a tarifa diferenciada e o melhor atendimento.

Serviço:

Cine Marquise Ultravisão Poços de Caldas

Rua Rio Grande do Sul, 1007 – Centro

Telefone (35) 3721-0104

www.cinemarquise.com.br

@cinemarquise.ultravisao