Capacitação do Exército traz orientações aos fiscais da saúde de Poços de Caldas

Na tarde da última quinta (27), os fiscais da Secretaria Municipal de Saúde, agentes de endemias da Vigilância Ambiental, participaram de uma capacitação oferecida pelo Exército, por meio da EsIE – Escola de Instrução Especializada e do Batalhão de Defesa Química, Biológica, Radiológica e Nuclear. Com orientações, vídeos e demonstrações práticas, o conteúdo abordou informações sobre a Covid-19 e formas de transmissão, descontaminação/ desinfecção de áreas e o uso adequado de diferentes EPIs – Equipamentos de Proteção Individual, de acordo com cada situação, atividade e respectivo grau de risco. As informações repassadas são referentes as instruções teóricas e práticas das disciplinas Técnicas, Táticas e Procedimentos DQBRN. A capacitação foi na sede do Tiro de Guerra 04-021 e faz parte de um trabalho de apoio realizado em várias cidades de Minas Gerais, pela equipe especializada do Rio de Janeiro.

A Secretaria Municipal de Saúde recebeu a oferta desta capacitação, ainda na primeira quinzena de agosto, quando os militares: Capitão Josvan Sena Rodrigues, Oficial de Ligação do 14º GAC – Grupo de Artilharia de Campanha; Subtenente Valmir Machado Jardim, responsável pela logística do evento; Subtenente Sérgio Squarçado, Chefe da Instrução do TG 04-021, entraram em contato com a coordenadora da Divisão de Atenção Básica, Camila Bacelar e com o secretário municipal de Saúde, Carlos Mosconi, para propor esta realização. Além dos servidores da Saúde, atiradores do Tiro de Guerra também participaram da capacitação, ministrada pelos militares especializados: Capitão Thiago de Castro Nogueira Borges e Moraes; 2o Sargento Wagner Coe do Nascimento Conceição e Soldado Filipe de Oliveira Aguiar. Cada turma participou de quatro horas de capacitação.