Cine Marquise Ultravisão: Combos com balde temático do Kung Fu Panda 4 já estão à venda

Filme estreia nesta quinta, 21

Vem aí um filme muito aguardado pela garotada: Kung Fu Panda 4. E para tornar a diversão ainda mais completa, a equipe do Cine Marquise Ultravisão preparou com muito carinho, um combo especial. Tem o balde temático colecionável com tampa (uma graça), cheinho de pipoca salgada e com a possibilidade de refil durante o tempo da sessão, pipoca doce e refrigerante 600 ml. O filme estreia nesta quinta, 21, mas você já pode garantir seu combo na bilheteria do cinema, na Rio Grande do Sul, 1007. Estoque limitado.

THE CHOSEN EM PRÉ-VENDA

Baseada no Novo Testamento da Bíblia Sagrada, THE CHOSEN tem conquistado crescente popularidade a cada nova temporada e poderá ser vivenciada No Cine Marquise Ultravisão em uma jornada emocional, intensa e desafiadoras. Com mais de 200 milhões de espectadores, “THE CHOSEN” é um dos programas mais assistidos do mundo! Mais de 770 milhões de visualizações de episódios e mais de 12 milhões de seguidores nas redes sociais oficiais da produção. A série conquistou uma base de fãs fiel e ultrapassou as fronteiras do público religioso, sendo elogiada tanto pela crítica especializada quanto pelo grande público. Em cartaz a partir de 21 de março. Ingressos disponíveis pelo site ou na bilheteria do cinema. Condições especiais para grupos. Entre em contato pelo 35 – 99779-0104 e saiba mais!

Mulheres pagam meia até 27 de março. Na Quarta do Barato, todo mundo paga meia: ingresso 2D a R$ 11,00 e 3D a R$ 13,00. Confira a programação para hoje e amanhã, dias 19 e 20.

CLÁSSICOS NO MARQUISE – TUBARÃO – ESTREIA

Ter. e Qua. – 20h00 (LEG) à SALA 03

IMAGINÁRIO – BRINQUEDO DIABÓLICO – ESTREIA

Ter. e Qua. – 16h00 (DUB) / 18h10 (DUB) / 20h20 (LEG) à SALA 01

UMA VIDA – A HISTÓRIA DE NICHOLAS WINTON – ESTREIA

Ter. e Qua. – 17h50 (LEG) à SALA 03

OS FAROFEIROS 2

Ter. e Qua. – 18h00 (NAC) / 20h10 (NAC) à SALA 02

DUNA: PARTE 2

Ter. e Qua. – 15h50 (DUB) / 19h15 (LEG) à SALA 04

O MENINO E A GARÇA

Ter. e Qua. – 15h20 (DUB) à SALA 03

BOB MARLEY – ONE LOVE

Ter. e Qua. – 15h40 (DUB) à SALA 02

Verifique as Classificações Indicativas. *Programação sujeita à possíveis alterações sem aviso prévio.

Serviço:

Cine Marquise Ultravisão Poços de Caldas

Rua Rio Grande do Sul, 1007 – Centro

Site www.cinemarquise.com.br/ultravisao

Redes sociais @cinemarquise.ultravisao