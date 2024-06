Cine Marquise Ultravisão: Divertidamente 2 em sessões de hora em hora pra você não perder viagem

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Bombonière traz dois modelos de baldes colecionáveis em quantidades limitadíssimas

Finalmente chegou o dia de uma das estreias mais aguardadas de 2024! Divertidamente 2 está em cartaz em sessões de hora em hora no cinema de rua de Poços, pra não faltar lugar pra ninguém assistir ao filme que dá rosto e voz as nossas emoções. Com sessões legendadas somente nesta primeira semana de estreia.

Divertida Mente 2 marca a sequência da famosa história de Riley (Kaitlyn Dias). Com um salto temporal, a garota agora se encontra mais velha, passando pela adolescência. Junto com o amadurecimento, a sala de controle mental da jovem também está passando por uma demolição para dar lugar a algo inesperado: novas emoções. As já conhecidas, Alegria (Amy Poehler), Tristeza (Phyllis Smith), Raiva, Medo (Tony Hale) e Nojinho (Liza Lapira), que há muito tempo administram uma operação bem-sucedida, não têm certeza de como se sentir quando novos inquilinos chegam ao local, sendo um deles a tão temida Ansiedade (Maya Hawke). Mas tem também a inveja, o tédio e a vergonha. A sequência de um grande sucesso da Disney e Pixar fala das nossas emoções para todas as idades, encanta todos os públicos. Confira os horários e venha para o cinema de rua de Poços!

DIVERTIDA MENTE 2 – ESTREIA

14h00 (DUB) / 16h10 (DUB) / 18h20 (DUB) / 20h30 (DUB) à SALA 01

13h00 (DUB) / 15h00 (DUB) / 17h10 (DUB) / 19h15 (DUB) / 21h20 (DUB) à SALA 02

20h45 (LEG) à SALA 04

Som. Sáb. e Dom. – 14h30 (DUB) / 16h40 (DUB) à SALA 03

Esta semana tem também estreia brasileira na telona do Cine Marquise. Bandida – A Número Um é um filme nacional de ação dirigido por João Wainer (A Jaula, Pixo) que se passa no Rio de Janeiro da década de 1980 e acompanha a história de Rebeca (Maria Bomani), vendida pela avó aos nove anos de idade para o homem que comandava a comunidade da Rocinha. Anos depois, em meio à incessante disputa de território entre os bicheiros e traficantes, as dinâmicas de poder do local passam por mudanças, e Rebeca – agora viúva do traficante-chefe – deve assumir o comando da Rocinha. Assim, se inicia uma eletrizante trajetória de crime, violência, drogas e amor.

BANDIDA – A NÚMERO UM – ESTREIA

14h10 (NAC) / 18h55 (NAC) à SALA 04

CONTINUAM EM CARTAZ:

A SEMENTE DO MAL

Qui., Sex., Seg., Ter. e Qua. – 16h45 (DUB) à SALA 03

BAD BOYS – ATÉ O FIM

Qui., Sex., Seg., Ter. e Qua. – 14h20 (DUB) / 18h50 (DUB) / 21h10 (LEG) à SALA 03

Sáb. e Dom. – 18h50 (DUB) / 21h10 (LEG) à SALA 03

PLANETA DOS MACACOS: O REINADO

16h00 (DUB) à SALA 04

Dica Marquise: Verifique as Classificações Indicativas. *Programação sujeita à possíveis alterações sem aviso prévio. Passe na Bombonière e garanta os baldes colecionáveis de Divertidamente 2 com pipoca refil. Pouquíssimas unidades disponíveis!

Serviço:

Cine Marquise Ultravisão Poços de Caldas

Endereço: Rua Rio Grande do Sul, 1007 – Centro

Site www.cinemarquise.com.br/ultravisao

Redes sociais @cinemarquise.ultravisao