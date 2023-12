Polícia Militar efetua prisão de autor de furto com recuperação de material na zona rural de Cabo Verde

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Na tarde de quinta-feira, 30, a Polícia Militar de Cabo Verde recebeu informações sobre a ocorrência de furto de fiação elétrica no sistema de irrigação da Fazenda Campinho, localizada na zona rural do município.

Imediatamente, uma equipe policial foi despachada para verificar a denúncia, confirmando a veracidade dos fatos no local indicado. Apesar dos suspeitos terem se ausentado, um deles foi prontamente reconhecido pelo solicitante e uma testemunha enquanto empreendia fuga entre as plantações.

Dando início ao rastreamento, a polícia logrou êxito ao localizar o autor do delito, um indivíduo do sexo masculino, 35 anos, em sua residência. Após receber voz de prisão, o suspeito foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, acompanhado do material apreendido, que incluía a fiação elétrica subtraída e uma serra utilizada para a prática do furto.

ALCO – 29° BPM