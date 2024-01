Cine Marquise Ultravisão: Filmes aclamados pela crítica em cartaz durante as férias Programação especial vai até a semana do Carnaval

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

O cinema de rua de Poços preparou uma programação diferenciada que vai até o início de fevereiro. A cada semana, um filme diferente, aclamado pela crítica e que você só verá em Poços, no Cine Marquise Ultravisão. A ação começou com a estreia de Priscilla, baseado no livro bibliográfico best-seller do New York Times “Elvis and Me” de 1985, escrito por Priscilla Presley e Sandra Harmon. Por meio dos olhos de Priscilla, Sofia Coppola conta o lado invisível de um grande mito norte-americano durante o longo namoro e casamento turbulento de Elvis e Priscilla, desde uma base militar alemã até à sua propriedade dos sonhos em Graceland. O filme segue em cartaz no cinema de rua de Poços, até a próxima quarta, 10.

Na quinta, 11, entra em exibição, Dogman, novo filme de Luc Besson. Na semana seguinte, em 18 de janeiro, estreia Segredos de um Escândalo. O longa é protagonizado pelas vencedoras do Oscar Natalie Portman (“Cisne Negro” e “Jackie”) e Julianne Moore (“Para Sempre Alice” e “Boogie Nights”) e Charles Melton, conhecido por seu trabalho em “Riverdale”. A trama é inspirada em um caso real de uma mulher de 34 anos que se relacionou com um homem de 13. Ela vai presa, mas quando é solta, casa-se com ele. Filme do Festival Varilux de Cinema Francês e vencedor da Palma de Ouro em 2023, Anatomia de Uma Queda estará em cartaz em Poços a partir de 25 de janeiro. Na semana seguinte, 01 de fevereiro, Vidas Passadas, com 98% de aprovação no Rotten Tomatoes, longa escrito e dirigido por Celine Song entra na programação especial que termina na semana de 08 de fevereiro, com o delicioso romance Sabor da Vida. Motivos não faltarão para você ir ao Cine Marquise Ultravisão toda semana. Saiba mais sobre cada um dos filmes:

DOGMAN

Direção: Luc Besson ‧ Thriller/Ação ‧ 1h 54m

Classificação indicativa: 16 anos

Estrelado por Caleb Landry Jones, DOGMAN conta a história de uma criança maltratada pela vida que encontra sua salvação por meio do amor de seus cães.

SEGREDOS DE UM ESCÂNDALO

Direção: Todd Haynes ‧ Romance/Comédia ‧ 1h 53m

Classificação indicativa: 16 anos

A trama acompanha a história de uma mulher que teve um romance com um adolescente de 13 anos. Após ir para a prisão e cumprir sua pena, ela se casa com o jovem, interpretado por Charles Melton e, juntos, se mudam para o subúrbio, tentando levar uma vida discreta. No entanto, tudo muda quando ela recebe em sua casa uma atriz escalada para representá-la em um filme.

ANATOMIA DE UMA QUEDA

Direção: Justine Triet ‧ Thriller/Crime ‧ 2h 32m

Classificação indicativa: 14 anos

Sandra, Samuel e seu filho deficiente visual de 11 anos, Daniel, vivem há um ano longe de tudo, nas montanhas. Um dia, Samuel é encontrado morto ao pé da casa deles. A investigação concluiu se tratar de uma morte suspeita: é impossível saber ao certo se ele tirou a própria vida ou se foi assassinado. A viúva é indiciada, tendo seu próprio filho no meio do conflito: entre o julgamento e a vida familiar, as dúvidas pesam na relação.

VIDAS PASSADAS

Direção: Celine Song ‧ Romance/Drama ‧ 1h 46m

Classificação indicativa: 12 anos

Nora e Hae Sung, duas amigas de infância profundamente conectadas, se separam depois de uma mudança. Duas décadas depois, elas se reencontram na cidade de Nova York para uma semana fatídica enquanto confrontam noções de destino, amor e escolhas.

SABOR DA VIDA

Direção: Tran Anh Hung ‧ Romance/Drama ‧ 2h 16m

Classificação indicativa: 12 anos

Um romance entre a cozinheira Eugenie e o patrão Dodin dá origem a pratos que impressionam chefs.

ANOTE NA SUA AGENDA A PROGRAMAÇÃO

11/01 – Dogman

18/01 – Segredos de um Escândalo

25/01 – Anatomia de uma Queda

01/02 – Vidas Passadas

08/02 – Sabor da Vida



QUARTA DO BARATO!

No Cine Marquise Ultravisão, todo mundo paga meia na quarta: R$ 11,00 ingresso 2D e R$ 13,00 ingresso 3D. Promoção válida para toda a programação regular, exceto sessões de pré-estreia.

Outros Filmes em Cartaz: Wish: O Poder dos Desejos, Patos, Priscilla, Mamonas Assassinas – O Filme, Minha Irmã e Eu, Aquaman 2: O Reino Perdido, Wonka.

Serviço: Cine Marquise Ultravisão Poços de Caldas

Rua Rio Grande do Sul, 1007 – Centro

Telefone (35) 3721-0104 / www.cinemarquise.com.br / @cinemarquise.ultravisao