Quase 700 atletas participaram da 3ª Corrida Nossa Santa Casa no último domingo

Em uma festa do esporte e da solidariedade, aconteceu na manhã do último domingo, 03, a 3ª Corrida Nossa Santa Casa, prova de trail run que contou com a participação de quase 700 atletas que competiram nas distâncias de 13km (trail run), 6km (estrada de terra), caminhada de 6km (estrada de terra) e Corridinha Kids.

A prova deveria ter acontecido no último dia 1º de outubro, porém, as fortes chuvas que caíram naquela data fizeram com que o evento fosse remarcado. A nova data deu chance da organização abrir 100 novas inscrições que foram todas preenchidas. O sol que fez no último domingo no horário da prova foi a cereja do bolo para que a Corrida fosse um grande sucesso.

Nos 13 km Feminino, a grande campeã foi a atleta Juliana Paes Salvaterra, da equipe JPS Runeers, com o tempo de 1h e 52min. Já nos 13 km Masculino, o atleta Fernando Sandy dos Santos, da equipe Pé Q Voa, sagrou-se bi-campeão da prova, com o tempo de 1h e 23min.

“Foi uma prova maravilhosa. Uma prova de trail que a gente sabe a dificuldade que é organizar, pela questão da marcação. Exige bastante atenção do atleta e também do staff. Eu fiz uma prova de recuperação. Infelizmente, acabou acontecendo uma falha e eu e alguns atletas ficamos rodando logo no início da montanha, mas, a gente acertou, eu estava bem atrás, fizemos uma prova de recuperação, deu tudo certo e eu consegui ser o bi-campeão. Só tenho a agradecer a Deus, agradecer as pessoas que me apóiam. Parabenizo aos organizadores do evento, sei da dedicação de todos, já que a prova tinha sido organizada em uma data anterior, choveu muito, foi priorizada a questão da segurança. Então, é só agradecer muito e parabenizar pelo evento bem organizado”, relata Fernando Sandy, campeão dos 13 km Masculino.

Nos 6km Masculino o campeão foi Henrique Ferreira de Assis, da equipe Vogo, com o tempo de 23 min e 30 seg. Já no 6 km Feminino, o 1ª lugar ficou com a atleta Paloma Aparecida Restani, da equipe Atletinhas Run, com o tempo de 30 min e 50 seg.

“Foi minha primeira prova desse estilo trail, foi minha primeira vez participando da Corrida da Santa Casa, gostei bastante do percurso, embora seja bem desafiador, com bastante subidas, bastante elevação, mas gostei bastante do resultado. Fiquei muito feliz, pretendo participar das próximas edições, já que ,embora o percurso tenha sido muito difícil, foi muito bem demarcado, muito bem sinalizado”, conta Paloma Restani, campeã dos 6 km Feminino .



Todos os resultados podem ser encontrados no site www.runnerbrasil.com.br.

Trabalho e superação

O sucesso da 3ª Corrida Nossa Santa Casa se deve ao esforço da organização para fazer uma prova diferenciada de trail run, tirando as pessoas da zona de conforto e as levando para ter contato com a natureza. Um dos responsáveis por isso foi o ultramaratonista Tiago Loiola, um dos principais atletas da cidade em provas de longa distância, que também é muito experiente em provas de trail run.

“Essa 3ª edição da Corrida Nossa Santa Casa foi um evento maravilhoso, deu tudo certo, graças a Deus. Foi uma prova feita com muito carinho e muito cuidado, para proporcionar a todos a melhor experiência possível. Nós não estávamos fazendo só uma prova de corrida, mas sim uma experiência. E acho que a gente conseguiu isso. Todo mundo se superou, todos se saíram bem, todos sentiram aquele prazer de estar em contato com a natureza e isso que é o legal das provas trail. Acho que conseguimos atingir isso, pois proporcionamos às pessoas esse momento”, explica Tiago Loiola.

Solidariedade

A 3ª Corrida Nossa Santa Casa teve o objetivo de angariar recursos para a compra de reprocessadora automática de filtros dialisadores, que tem a finalidade de reprocessar os filtros utilizados pelos pacientes crônicos em terapia de hemodiálise. O assessor de Comunicação da Santa Casa, Rafael dos Santos Pasqua, espera que esse objetivo tenha sido alcançado.

“Mais uma vez usamos a Corrida da Santa Casa para arrecadar recursos para melhorias do setor de Hemodiálise. Conversamos com a equipe multidisciplinar do setor, que nos falaram de adquirir esse processador de capilares, já que a Hemodiálise do Hospital conta com apenas um reprocessador e seria muito importante mais um equipamento desse tipo. O valor aproximado é de R$27 mil, ainda não sabemos se a corrida arrecadou o valor total, pois ainda precisamos pagar alguns fornecedores, mas pelo sucesso da prova devemos chegar bem perto disso. Quero agradecer a todos que nos ajudaram, nossos patrocinadores, Prefeitura Municipal, Secretaria de Esportes, staffs, Secretaria de Trânsito, Bombeiros, enfim, a todos que se uniram por essa grande causa”, explica o assessor de Comunicação do Hospital.

A 3ª Corrida Nossa Santa Casa foi uma realização da Associação Voluntários Amigos da Santa Casa e Hospital Santa Casa de Poços e Caldas. Com Patrocínio Municipal da Prefeitura Municipal de Poços de Caldas e Secretaria Municipal de Esportes e Lazer de Poços de Caldas.

O evento contou com o apoio da Audiens Aparelhos Auditivos, Grupo Bom Pastor, Uniodonto Poços de Caldas, Casa Seguso, Ortop Trauma, Instituto Cuidare, Grupo Format, Unitran, Makai Beach Tennis, Unimed Poços, Associação Atlética Caldense e Viva Mais e Melhor.