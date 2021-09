Usina de asfalto da Prefeitura é alvo de arrombamento e furto

Novamente a usina de asfalto da Prefeitura de Poços de Caldas, localizada no bairro Parque Primavera, Zona Leste da cidade, foi alvo de arrombamento e furto. A ocorrência foi registrada na madrugada deste domingo (12).

As portas foram arrombadas, além do furto de 8 motores e todas as ferramentas, gerando mais uma vez um grande prejuízo ao município.

A usina inclusive foi alvo de furto nos últimos dias, quando toda a fiação elétrica do local foi levada, causando até mesmo a interrupção dos serviços por cerca de duas semanas.

A secretaria de Obras têm realizado diversas ações de revitalização da malha viária em vários bairros do município e a usina é fundamental neste processo. “Nós temos um cronograma vasto para continuidade no serviço de revitalização e asfaltamento de vias, mas infelizmente esses furtos só prejudicam nosso trabalho. Não é a primeira vez que isso acontece e agora novamente é contabilizar o prejuízo para reativarmos o quanto antes a usina”, aponta o secretário de Obras José Benedito Damião.

