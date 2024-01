Cine Marquise Ultravisão: garanta antes seu ingresso para Nosso Lar 2 – Os Mensageiros

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Um dos lançamentos mais aguardados deste início de 2024, Nosso Lar 2 – Os Mensageiros, chega na próxima quinta-feira, 25, ao Cine Marquise Ultravisão Poços de Caldas. São lugares limitados e você já pode garantir o seu ingresso em cinemarquise.com.br/ultravisao ou diretamente na bilheteria do cinema. Baseado em livro de Chico Xavier, a jornada espiritual conta a história de um médico, André Luiz, que passa por um despertar depois de sua morte. André Luiz teria se comunicado com Chico Xavier, contando sua história de dor e sofrimento em uma espécie de purgatório. Agora, cinco espíritos de Nosso Lar vem à terra em missão de resgate de projetos de vidas que correm perigo. Com roteiro e direção de Wagner Assis e elenco com: Renato Prieto, Edson Celulari, Felipe de Carolis, Mouhamed Harfouch, Rafael Sieg, Fabio Lago, Vanessa Gerbelli e Fernanda Rodrigues. Até o momento são dois horários de sessões 18h15 e 20h30.

Outros Filmes em Cartaz: Principe Lu e a Lenda do Dragão, Mergulho Noturno, Laranja Mecânica (Clássicos no Marquise), Turma da Mônica Jovem – Reflexos do Medo, Segredos de um Escândalo, Beekeeper: Rede de Vingança, Patos!, Wish: O Poder dos Desejos, Minha Irmã e Eu.

Estacionamento Conveniado: Imperial

Esta é mais uma comodidade para o público do Cine Marquise Ultravisão. O Estacionamento Imperial fica na Rua Prefeito Chagas, nº 60, a 5 minutos do Marquise Ultravisão. Basta informar que você vai ao Cinema para garantir a tarifa diferenciada e o melhor atendimento.

Serviço:

Cine Marquise Ultravisão Poços de Caldas

Rua Rio Grande do Sul, 1007 – Centro

Telefone (35) 3721-0104

www.cinemarquise.com.br

@cinemarquise.ultravisao