Cine Marquise Ultravisão: Guerra Civil, Abigail e Batman Begins na programação da semana

Programe-se para passar horas especiais no cinema de rua de Poços neste final de semana. Tem ação, tem Wagner Moura como protagonista de uma super produção, tem terror e nostalgia. Confira a programação:

GUERRA CIVIL – ESTREIA

Qui., Sex., Seg., Ter. e Qua. – 15h40 (DUB) / 18h00 (LEG) / 20h20 (LEG) à SALA 01

Sáb. e Dom. – 14h00 (DUB) / 16h15 (DUB) / 18h30 (LEG) / 20h45 (LEG) à SALA 01

Na superprodução GUERRA CIVIL, em um futuro distópico, um grupo de jornalistas percorre os Estados Unidos durante um intenso conflito que envolve toda a nação. Com roteiro e direção de Alex Garland, o filme é estrelado por Kirsten Dunst e Wagner Moura. É mais um sucesso da A24. Vale muito ir ao cinema ver! Atenção à classificação indicativa: 18 anos.

ABIGAIL – ESTREIA

Qui., Sex., Seg., Ter. e Qua. – 17h50 (DUB) / 20h10 (LEG) à SALA 02

Sáb. e Dom. – 16h40 (DUB) / 18h55 (DUB) / 21h10 (LEG) à SALA 02

Um grupo de supostos criminosos sequestra uma bailarina de doze anos, filha de um dos mais poderosos homens do submundo, e tudo o que eles precisam fazer para coletar um resgate de US$ 50 milhões é observar a garota durante a noite. Em uma mansão isolada, os raptores começam a sumir, um por um, e descobrem, tomados por um horror galopante, que estão trancados dentro de casa com uma garotinha nada normal. É pra quem gosta de filme de terror. Classificação indicativa 18 anos.

CLÁSSICOS NO MARQUISE – BATMAN BEGINS – ESTREIA

20h30 (LEG) à SALA 03

CLÁSSICOS NO MARQUISE apresenta: Batman Begins. O jovem Bruce Wayne viaja para o Oriente e recebe treinamento em artes marciais do mestre Henri Ducard, um membro da misteriosa Liga das Sombras. Quando Ducard revela que a verdadeira proposta da Liga é a destruição completa de Gotham City, Wayne retorna à sua cidade natal com o intuito de livrá-la de criminosos e assassinos. Bruce assume a persona de Batman, o Cavaleiro das Trevas, e conta com a ajuda do mordomo Alfred e do expert Lucius Fox. Do diretor vencedor do Oscar, Cristopher Nolan.

OUTROS FILMES EM CARTAZ

GHOSTBUSTERS – APOCALIPSE DE GELO

Qui., Sex., Seg., Ter. e Qua. – 16h00 (DUB) / 20h45 (DUB) à SALA 04

Sáb. e Dom. – 16h25 (DUB) / 21h00 (DUB) à SALA 04

EVIDÊNCIAS DO AMOR

18h15 (NAC) à SALA 03

Som. Sáb. e Dom. – 14h15 (NAC) à SALA 04

O SABOR DA VIDA

15h30 (LEG) à SALA 03

GODZILLA E KONG – O NOVO IMPÉRIO

Qui., Sex., Seg., Ter. e Qua. – 18h25 (DUB) à SALA 04

Sáb. e Dom. – 18h40 (DUB) à SALA 04

KUNG FU PANDA 4

Qui., Sex., Seg. e Qua. – 15h50 (DUB) à SALA 02

Sáb. e Dom. – 14h40 (DUB) à SALA 02

Verifique as Classificações Indicativas. *Programação sujeita à possíveis alterações sem aviso prévio. Garanta antes seu ingresso para evitar filas! Compre seu Marquise Pass – 10 ingressos por 130 reais. Saiba mais na bilheteria do cinema.

Serviço:

Cine Marquise Ultravisão Poços de Caldas

Endereço: Rua Rio Grande do Sul, 1007 – Centro

Site www.cinemarquise.com.br/ultravisao

Redes sociais @cinemarquise.ultravisao