Cine Marquise Ultravisão: Ingressos a 12 reais até esta quarta

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Semana do Cinema tem O Menino e a Garça, Ferrari e Nosso Lar na programação

Vai até a próxima quarta, 28, a ação que quer ver todo mundo no cinema de rua de Poços! Todos os ingressos, para qualquer dia, horário, sessão e poltronas: no valor de R$ 12,00 (DOZE REAIS) e para não correr o risco de ficar sem lugar, você deve comprar o seu antes: pelo site cinemarquise.com.br ou diretamente na bilheteria do Marquise, na Rua Rio Grande do Sul, 1007, Centro. E além destes preços super especiais, tem também o combo pipoca p + refrigerante lata por apenas 22 reais, na Bomboniere Marquise que tem uma variedade de combos e guloseimas. Na programação, filmes indicados ao Oscar e grandes sucessos das férias de Verão. Confira os horários:

FERRARI – ESTREIA

16h00 (DUB) / 18h40 (DUB) / 21h10 (LEG) SALA 04

O MENINO E A GARÇA – ESTREIA – INDICADO AO OSCAR

14h50 (DUB) SALA 03 / 18h50 (DUB) SALA 01.

BOB MARLEY – ONE LOVE

16h15 (DUB) / 18h30 (DUB) SALA 02

MADAME TEIA

14h10 (DUB) / SALA 01

ZONA DE INTERESSE – INDICADO AO OSCAR

17h30 (LEG) SALA 03



POBRES CRIATURAS – INDICADO AO OSCAR

19h45 (LEG) SALA 03

NOSSO LAR 2: OS MENSAGEIROS

20h45 (NAC) SALA 02

TODOS MENOS VOCÊ

16h40 (LEG) / 21h20 (LEG)SALA 01

PATOS

14h00 (DUB) SALA 04

WISH: O PODER DOS DESEJOS

14h20 (DUB) SALA 02

Serviço:

Cine Marquise Ultravisão Poços de Caldas

Rua Rio Grande do Sul, 1007 – Centro

Site www.cinemarquise.com.br/ultravisao

Redes sociais @cinemarquise.ultravisao