Polícia Militar, Agentes de Trânsito e Guarda Municipal apreendem veículo clonado em operação conjunta

Em uma operação conjunta realizada neste domingo, 23, contou com a atuação da Polícia Militar, dos Agentes de Trânsito e da Guarda Municipal, um veículo clonado foi apreendido na Rua Peru, em Poços de Caldas/MG.

A ação aconteceu por volta de 08h23m, e tinha como objetivo o cumprimento de um mandado de prisão. Não resultou na captura do suspeito alvo, mas durante o procedimento, as autoridades avistaram um veículo com indícios de clonagem. Decidiram, então, realizar uma fiscalização minuciosa do automóvel.

Após uma verificação minuciosa, constatou-se que a placa do veículo não correspondia ao chassi, levantando suspeitas adicionais. Aprofundando a investigação, foi confirmado que o número de registro correto do automóvel era EBE-8095/SP. Mais alarmante ainda, descobriu-se que o veículo estava registrado como roubado desde 20/01/2023 em Mauá/SP.

Diante da situação, o veículo foi apreendido e encaminhado para as devidas providências legais. As autoridades irão prosseguir com as investigações para identificar a origem do veículo clonado e buscar possíveis conexões com outras atividades criminosas.