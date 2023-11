Rasgacêro incia turnê do espetáculo “Os Artêros de Luz “

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Grupo percorre cidades do Sul de Minas com seu tradicional cortejo natalino. O Cortejo “Os Arterôs de Luz”, apresentado pelo Grupo Rasgacêro, tem se destacado como importante expressão do teatro de rua mambembe pelo interior do estado nos últimos anos. Já são 8 temporadas consecutivas de andanças por diferentes regiões do estado, indo ao encontro do público nas ruas, para celebrar o renascimento e o novo ciclo, através de intervenções de encher os olhos e aquecer o coração.

Nesta semana o Grupo desembarca suas artes em Três Pontas e Ouro Fino nos próximos dias 29 e 30 de novembro, e 01 de dezembro, consecutivamente, e quem estiver passando por estas cidades, poderá assistir pelas ruas um espetáculo itinerante, pensado para o encontro com as pessoas de forma espontânea e surpreendente.

Partindo da kombi mágica, e repleta de efeitos especiais, o Rasgacêro encanta por onde passa através de suas fadas, seus duendes, seus elfos encantados da natureza, além claro, do Papai Noel Artêro, que do alto da kombi, anuncia a chegada do natal.

O espetáculo “OS ARTÊROS DE LUZ” está em cartaz desde 2016, e até o momento, estima-se que já tenha sido visto por mais de 20 mil pessoas em 15 diferentes cidades mineiras, nos conta Ricardo Malabi, produtor e diretor do Grupo Rasgacêro.

“…O nosso cortejo é aquele espetáculo do jeito que a gente mais gosta de fazer. Na rua, junto com o público, remetendo às origens do Rasgacêro, que há quase 25 anos resgata as tradições e transforma em arte contemporânea de forma única, com a cara do povo brasileiro…”

O Cortejo “Os Artêros de Luz” tem como principal diferencial a estrutura montada na kombi do Grupo, e acontece em movimento pelas ruas das cidades. Na equipe um grande elenco de artistas formado por Ivan Soares, Ibrian Azzi, Daiana Aranda, Isabella Portilho, Bianca Jeronymo, Beatriz Padú, Pedro Neves, Marcos dos Reis, Fernanda Dearo, Larissa Lima, Mateus Dias e Ana Carolina Carmelito, que também é responsável pelas maquiagens e figurinos deste espetáculo.

E para que isso tudo aconteça, o Rasgacêro conta com a qualificada equipe de produção da Mixiricarte-te Cultural, formada por Ana Laura Machado, Amanda Xavier, Isabele Bernardes, Marco Matias e Gustavo Massola.

Fotos – João Paulo Ferreira