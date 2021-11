SAMU recebe nova linha telefônica para atendimentos

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Com o intuito de melhorar e agilizar o contato com o Serviço Móvel de Urgência e Emergência – SAMU, a secretaria de Saúde está disponibilizando mais um número para contato.

Agora, além do 192, o telefone (35) 3697-2337 também estará disponível para ligações. O serviço funciona 24 horas.

O SAMU recebe, em média, 128 ligações diárias, e 3.833 ligações mensais e normalmente, a maioria das ocorrências são resolvidas pelo telefone, sem necessidade de envio de viatura.

A unidade de Poços também conta com o aplicativo “192 Online” e está disponível para a população. O app tem como objetivo facilitar o acionamento do Samu, em casos de urgência. O APP permite que o usuário faça seu cadastro e inclua informações de mais 10 pessoas. Além dos dados pessoais, como endereço da residência, por exemplo, é possível incluir a ficha médica de cada paciente. Com isso, o médico da central de regulação, tem acesso mais rápido a informações no caso de ocorrências que envolvam pessoas com deficiência, diabéticos, hipertensos, entre outras condições.