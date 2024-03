Cine Marquise Ultravisão: Kung Fu Panda 4 e The Chosen em cartaz

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Tem preços especiais para grupos e combo com balde colecionável

Chegou o filme que promete levar a família toda para o cinema. Depois de três aventuras arriscando sua própria vida para derrotar os mais poderosos vilões, Po, o Grande Dragão Guerreiro( Jack Black) é escolhido para se tornar o Líder Espiritual do Vale da Paz. A escolha em si já problemática ao colocar o mestre de kung fu mais improvável do mundo em um cargo como esse e além disso, ele precisa encontrar e treinar um novo Dragão Guerreiro antes de assumir a honrada posição e a pessoa certa parece ser Zhen (Awkwafina) uma raposa com muitas habilidades, mas que não gosta muito da ideia de ser treinada. Como se os desafios já não fossem o bastante, a Camaleoa (Viola Davis), uma feiticeira perversa, tenta trazer de volta todos os vilões derrotados por Po do reino espiritual. São 3 super talentos dando voz a personagens chave do novo filme: Lucio Mauro Filho retorna como o Panda Po. Danni Suzuki e Taís Araújo se juntam a ele como a raposa Zhen e a Camaleoa, respectivamente. Kung Fu Panda 4 chega com combo especial com balde colecionável com tampa (uma fofura) e refil durante a sessão de pipoca salgada, tem pipoca doce e refri 600ml. São sessões em diferentes horários, confira:



KUNG FU PANDA 4 – ESTREIA

Qui., Sex., Seg., Ter. e Qua. – 15h20 (DUB) / 17h15 (DUB) / 19h15 (DUB) à SALA 02

Sáb. e Dom. – 14h45 (DUB) / 16h50 (DUB) / 18h55 (DUB) / 21h00 (DUB) à SALA 02

Esta Cinesemana marca a chegada de The Chosen às telonas. Baseada no Novo Testamento da Bíblia Sagrada, THE CHOSEN tem conquistado crescente popularidade a cada nova temporada e poderá ser vivenciada No Cine Marquise Ultravisão em uma jornada emocional, intensa e desafiadora. Com mais de 200 milhões de espectadores, “THE CHOSEN” é um dos programas mais assistidos do mundo! Mais de 770 milhões de visualizações de episódios e mais de 12 milhões de seguidores nas redes sociais oficiais da produção. A série conquistou uma base de fãs fiel e ultrapassou as fronteiras do público religioso, sendo elogiada tanto pela crítica especializada quanto pelo grande público. Reinos em conflito. Governantes rivais. Os inimigos de Jesus se aproximam enquanto seus seguidores lutam para acompanhá-lo, falham e o deixam sozinho para carregar o fardo. A quarta temporada promete emocionar com um final surpreendente. Condições especiais para grupos. Entre em contato pelo 35 – 99779-0104 e saiba mais! Confira os horários das sessões a partir desta quinta, 21:

THE CHOSEN / OS ESCOLHIDOS (EPISÓDIOS 1 E 2 DA QUARTA TEMPORADA) – ESTREIA

15h10 (DUB) / 18h00 (DUB) / 20h50 (DUB) à SALA 01

18h10 (LEG) (Exc. Sáb., Dom. e Seg.) à SALA 04

Somente Dom. – 18h40 (LEG) à SALA 04

OUTROS FILMES EM CARTAZ

IMAGINÁRIO – BRINQUEDO DIABÓLICO

Qui., Sex., Seg., Ter. e Qua. – 18h20 (DUB) à SALA 03

Sáb. e Dom. – 16h30 (DUB) à SALA 04

UMA VIDA – A HISTÓRIA DE NICHOLAS WINTON

Qui., Sex., Ter. e Qua. – 21h00 (LEG) à SALA 04

Sáb. e Dom. – 18h15 (LEG) à SALA 03

Somente Seg. – 17h45 (LEG) à SALA 04

OS FAROFEIROS 2

Qui., Sex., Seg., Ter. e Qua. – 21h15 (NAC) à SALA 02

Sáb. e Dom. – 21h30 (NAC) à SALA 04

DUNA: PARTE 2

15h00 (LEG) / 20h30 (LEG) à SALA 03

O MENINO E A GARÇA

Sex., Ter. e Qua. – 15h40 (DUB) à SALA 04

Sáb. e Dom. – 14h00 (DUB) à SALA 04

Somente Seg. – 15h15 (DUB) à SALA 04

Dica Marquise: Mulheres pagam meia TODOS OS DIAS, até 27 de Março. A tarifa especial para elas no Cine Marquise faz parte do Mês da Mulher no cinema de rua de Poços. Verifique as Classificações Indicativas. *Programação sujeita à possíveis alterações sem aviso prévio. Garanta antes seu ingresso para evitar filas!

Serviço:

Cine Marquise Ultravisão Poços de Caldas

Rua Rio Grande do Sul, 1007 – Centro

Site www.cinemarquise.com.br/ultravisao

Redes sociais @cinemarquise.ultravisao