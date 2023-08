Cine Marquise Ultravisão: Lawrence da Arábia e Gran Turismo na programação da semana

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Tem ainda Tartarugas Ninja em duas sessões de pré-estreia

Um dos lançamentos mais aguardados desta semana, Gran Turismo – de Jogador a Corredor, um filme baseado em fatos reais. O longa é baseado na história de Jann Mardenborough, o conto definitivo sobre a realização de um sonho do adolescente jogador de gran turismo que conseguiu usar suas habilidades no jogo para vencer uma série de competições da Nissan e se tornar um piloto profissional de corridas de carro. É pra quem gosta de game, de carros, de velocidade e de superação. Com sessões dubladas: 15h15 e 18h10. Legendada às 21 horas, exceto segunda.

O selo Clássicos no Marquise traz com exclusividade o épico Lawrence da Arábia, de 1962. Graças ao seu conhecimento dos beduínos, o oficial britânico T.E. Lawrence é enviado à Arábia para encontrar o príncipe Faisal e servir de ligação entre árabes e ingleses na luta contra os turcos. Com a ajuda do nativo xerife Ali, Lawrence se rebela contra as ordens de seus superiores e enfrenta uma jornada através do deserto para atacar um porto turco bem protegido. A sessão especial é a oportunidade de vivenciar uma experiência verdadeiramente única, de viajar no tempo pela sétima arte. São mais de três horas de exibição, com intervalo e imersão na trilha sonora. Sessões diárias, de 24 a 30 de agosto, às 18h45.

PRÉ-ESTREIA TARTARUGAS NINJA – CAOS MUTANTE

Os fãs de Tartarugas Ninjas já podem se programar para ver primeiro no Cine Marquise Ultravisão. Tem sessão de pré-estreia nestes sábado e domingo, às 14horas. O enredo do longa mostrará como, após anos se escondendo dos humanos, os irmãos mutantes decidem fazer atos heróicos para tentar conquistar os corações dos nova-iorquinos e serem aceitos como adolescentes normais. Com a ajuda de um novo amigo, April O’Neil, eles enfrentarão um misterioso sindicato do crime, mas a situação logo se complica quando eles libertam um exército de mutantes. O filme estreia 31 de agosto.



Confira os horários de outros filmes em cartaz no Cine Marquise Ultravisão Poços de Caldas!



BESOURO AZUL

16h00 (DUB) / 18h40 (DUB) à SALA 01 (Exceto segunda, quando os horários serão 15h00 e 17h40.

20h45 (DUB) à SALA 04

FALE COMIGO

16h40 (DUB) à SALA 03

21h15 (DUB) (Exc. Seg.) à SALA 01

BARBIE

14h50 (DUB) à SALA 04

OPPENHEIMER

17h15 (LEG) à SALA 04

ELEMENTOS

14h20 (DUB) à SALA 03

