Cine Marquise Ultravisão: Maxxxine estreia e outros sucessos continuam em cartaz

DEADPOOL & WOLVERINE tem sessões de pré-estreia na quarta

Ainda temos metade das férias pela frente e o que não faltam são motivos para você ir ao Cine Marquise Ultravisão. Nas estreias da semana, chega ao cinema de rua de Poços, Maxxxine. Nesta aguardada sequência de X – A Marca da Morte (2022) e Pearl (2022), Mia Goth reprisa seu papel como Maxine. Como única sobrevivente de uma filmagem pornô que deu errado há alguns anos atrás, ela decidiu seguir sua jornada rumo à fama. Ambientada na Los Angeles de 1985, ela tem uma oportunidade de brilhar e agarrar com todas as suas forças, mas enquanto isso um misterioso assassino, conhecido como Night Stalker, persegue as estrelas de Hollywood, deixando um rasto de sangue que ameaça revelar o passado sinistro de Maxine. Classificação Indicativa 18 anos.

MAXXXINE – ESTREIA

21h00 (LEG) (Exc. Qua.) à SALA 04

Som. Qua – 18h50 (LEG) à SALA 04

Um dos filmes mais aguardados destas férias você tem a oportunidade de ver antes, nas sessões de pré-estreia desta quarta, 24. A Marvel Studios apresenta seu erro mais significativo até agora – Deadpool & Wolverine. Um apático Wade Wilson trabalha duro na vida civil. Seus dias como mercenário moralmente flexível, Deadpool, ficou para trás. Quando seu planeta enfrenta uma ameaça, Wade deve relutantemente vestir-se novamente com um ainda mais relutante Wolverine. Classificação Indicativa 18 anos. A Dica Marquise é comprar antes para garantir o melhor lugar e não correr o risco de ficar sem ingresso. Na Bombonière serão 3 tipos de baldes colecionáveis em quantidades limitadíssimas.

DEADPOOL & WOLVERINE – PRÉ ESTREIA PAGA

Som. Qua. – 19h00 (DUB) / 21h40 (DUB) à SALA 01

19h30 (DUB) à SALA 02

20h00 (LEG) à SALA 03

21h00 (LEG) à SALA 04

CONTINUAM EM CARTAZ:

TWISTERS

16h20 (DUB) (Exc. Qua.) / 18h45 (DUB) (Exc. Ter. e Qua.) à SALA 03

Som. Qua. – 15h30 (DUB) à SALA 03

16h20 (DUB) à SALA 04

ENTREVISTA COM O DEMÔNIO

21h10 (DUB) (Exc. Ter. e Qua.) à SALA 03

LUCCAS E GI EM: DINOSSAUROS

14h30 (NAC) (Exc. Qua.) à SALA 03

MEU MALVADO FAVORITO 4

14h10 (DUB) (Exc. Qua.) / 16h10 (DUB) (Exc. Qua.) / 18h10 (DUB) (Exc. Qua.) à SALA 02

Som. Qua. – 15h15 (DUB) / 17h20 (DUB) à SALA 02

16h55 (DUB) (Exc. Qua.) / 19h00 (DUB) (Exc. Qua.) à SALA 04

Som. Qua. – 14h20 (DUB) à SALA 04

DIVERTIDA MENTE 2

Qui. à Ter. – 15h15 (DUB) / 17h15 (DUB) / 19h15 (DUB) / 21h15 (DUB) à SALA 01

Som. Sáb. e Dom. – 13h15 (DUB) à SALA 01

Som. Qua. – 14h40 (DUB) / 16h50 (DUB) à SALA 01

Qui. à Ter. – 20h15 (DUB) à SALA 02

Som. Qua. – 18h00 (DUB) à SALA 03

Qui. à Ter. – 14h45 (DUB) à SALA 04

Verifique as Classificações Indicativas. *Programação sujeita à possíveis alterações sem aviso prévio.

Serviço:

Cine Marquise Ultravisão Poços de Caldas

Endereço: Rua Rio Grande do Sul, 1007 – Centro

Site www.cinemarquise.com.br/ultravisao

Redes sociais @cinemarquise.ultravisao

