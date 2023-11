Cine Marquise Ultravisão: Napoleão e A Força da Amizade nas estreias da semana

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Black Friday com ingressos a 10 reais de 23 a 29 de Novembro

Mais um final de semana chegando, recheado de opções para você se divertir no cinema de rua de Poços. Entre as estreias, Napoleão é um épico de ação que detalha a ascensão e queda do icônico Imperador francês Napoleão Bonaparte, interpretado pelo ganhador do Oscar, Joaquin Phoenix. Com a direção arrebatadora do lendário Ridley Scott, o filme captura a incansável jornada de Bonaparte pelo poder, a partir de sua relação viciante e volátil com seu verdadeiro amor, Josefina, mostrando suas táticas militares e políticas visionárias em algumas das mais dinâmicas sequências de batalhas já filmadas.

Já A Força da Amizade é um drama religioso. Luca é um menino de 12 anos de San Giovanni Rotondo (sul da Itália). Ele é inteligente, perspicaz e determinado. Depois de visitar a igreja e o museu do Padre Pio, ele conta aos pais seu plano de fazer uma investigação entre as pessoas que conheceram Padre Pio, a fim de coletar seus testemunhos e escrever um livro. Luca contará com a ajuda do amigo Sebastiano.

OUTROS FILMES EM CARTAZ: Jogos Vorazes: A Cantiga das Serpentes e dos Pássaros, As Marvels, Five Nights at Freddy´s, Trolls 3.

BLACK FRIDAY A SEMANA TODA

A partir desta quinta, 23 e até a quarta, 29, os ingressos para todas as sessões terão preço único de R$ 10,00 – DEZ REAIS no Cine Marquise Ultravisão. Isso mesmo! E além disso, para tornar sua experiência ainda mais completa e especial, o combo de ingresso, pipoca G e refri lata sai por R$ 25,00 – VINTE E CINCO REAIS. Demais, né!? Promoção válida para os filmes em cartaz de 23/11 a 29/11. Futuros lançamentos com pré-venda disponível não entram nessa promoção.

CONFIRA TODOS OS HORÁRIOS

NAPOLEÃO – ESTREIA

17h10 (DUB) / 20h20 (LEG) à SALA 03

A FORÇA DA AMIZADE – ESTREIA

15h00 (DUB) à SALA 03



JOGOS VORAZES: A CANTIGA DAS SERPENTES E DOS PÁSSAROS

14h15 (DUB) / 17h20 (DUB) / 20h30 (LEG) à SALA 01

AS MARVELS

16h45 (DUB) / 21h00 (DUB) à SALA 04

FIVE NIGHTS AT FREDDY´S – O PESADELO SEM FIM

18h50 (DUB) à SALA 04

TROLLS 3 – JUNTOS NOVAMENTE

14h45 (DUB) à SALA 04

Siga nas redes sociais: @cinemarquise.ultravisao ou acesse cinemarquise.com.br