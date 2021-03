Carlos Mosconi volta a assumir Secretaria de Saúde de Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Foi publicado no Diário Oficial do Município desta segunda (01), o decreto Nº 4438 que nomeia Carlos Mosconi como Secretário Municipal de Saúde, e exonera Dr. Mário Augusto Krugner Lopes.

Médico urologista, seis vezes deputado, relator do SUS na Constituinte, também foi secretário de Saúde do DF. Carlos Mosconi ocupa o cargo de Secretário Municipal de Saúde em Poços pela terceira vez.

“Reassumo a Secretaria Municipal de Saúde ciente do excelente trabalho que foi feito pelo Dr. Mário Krugner e toda a equipe nesse momento de agravamento da pandemia. Estou com muita disposição, pretendo continuar o trabalho da saúde como um todo, com ênfase naturalmente na pandemia. A estrutura da saúde de Poços tem confirmado sua boa condição. Os leitos de COVID nunca foram totalmente ocupados, mesmo com expressivo atendimento da região. Vamos priorizar o programa de Vacinação, esperando que tanto o Governo Estadual quanto o Federal cumpram seu papel. O foco aqui é atender o paciente que está precisando de atendimento”, destacou Mosconi.

O Prefeito, Sérgio Azevedo ressaltou a importância do Dr. Mário ter assumido interinamente a Secretaria de Saúde e desejou uma boa gestão ao Dr. Carlos Mosconi. “Acredito que o Dr. Mário era a pessoa mais indicada para assumir a secretaria nesses 02 meses, como infectologista estava por dentro de tudo o que estava acontecendo em relação a pandemia. Gostaria de dar as boas vindas ao Dr. Mosconi e desejo que ele possa fazer um bom trabalho na saúde de Poços, como tem feito sempre”, destacou Azevedo.

Balanço

Dr. Mário Krugner assumiu interinamente a Secretaria de Saúde no dia 01/01/2021, onde permaneceu por 02 meses. Durante esse período algumas ações foram realizadas, a manutenção do Programa de enfrentamento e combate à pandemia do coronavírus (Covid-19), ampliação do SAD- Serviço de Atenção Domiciliar, levantamento da demanda reprimida como, exames de ultrassom, ressonância, tomografia e encaminhamento aos especialistas e demos início a implantação da Central de Feridas e Pé Diabético no Hospital da Zona Leste, entre outras ações.

“Foi um desafio e um aprendizado muito grande, tendo em vista a pandemia. Gostaria de agradecer aos colaboradores, pois aqui na Secretaria tem trabalhadores maravilhosos e ferrenhos. Me coloco a disposição para o que precisar”, finalizou Dr. Mário Krugner.