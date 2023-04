Confirmada participação de 39 empresas na Olimtra 2023

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Alice Dionisio

Aconteceu na tarde desta terça-feira (11), na secretaria municipal de Esportes e Lazer, o congresso técnico preparatório para a Olimpíada dos Trabalhadores 2023 (Olimtra). Com objetivo principal em definir os detalhes e tirar dúvidas para esta edição, contou com a presença de diversos representantes de empresas de Poços de Caldas, além dos servidores do setor.

Este ano a Olimtra, que está em sua 43ª, é especial pois faz parte das comemorações dos 150 anos de Poços de Caldas. A competição teve a inscrição de 39 empresas que confirmaram no congresso técnico as modalidades que cada uma estará disputando.

A comissão técnica da secretaria de Esportes e Lazer aproveitou o congresso técnico para realizar o sorteio dos confrontos em todas as modalidades, explicando para os representantes das empresas o regulamento e sistema de disputa da competição.

Ao todo, serão 37 modalidades, entre elas, futebol de campo, handebol, xadrez, pebolim, judô, tênis, dama, basquete e natação. As empresas são divididas em grupo A (acima de dezesseis modalidades), B (de oito a 15 modalidades) e C (de cinco a sete modalidades).

Na reunião a coordenação técnica da Olimtra acatou um pedido das empresas, ficou decidido que as provas de natação serão adiantadas para evitar o frio intenso que normalmente assola a cidade na segunda quinzena do mês de maio. A disputa ocorrerá nas piscinas do Country Club no dia 29 de abril.

O coordenador técnico da secretária de Esportes e Lazer Carlos Alberto dos Santos informou que a cada ano aumenta o interesse das empresas pela competição. “Fazendo uma comparação técnica com edições anteriores, percebe-se que as empresas estão se empenhando e melhor se organizando para participar da competição, prova é que houve um aumento significativo em mais de 50% no número de modalidades que cada empresa irá competir. Se antes determinada empresa se inscrevia em 5 modalidades, esse ano passou para 10, e a que competia em 10 modalidades, por exemplo, subiu para 15, e isso aconteceu com dezenas de empresas”, explicou Carlos Alberto.

Já o secretário de Esportes e Lazer Fernando dos Santos ressaltou a grandeza do evento. “A Olimtra é uma das maiores competições da cidade e vem crescendo a cada ano, não só com o número de empresas participantes, mas também com o número de modalidades que fazem parte da Olimpíadas, como por exemplo a inclusão na edição deste ano do beach tênis que é um esporte que vem atraindo muitos adeptos no Brasil”, pontuou o secretário de esportes.

A abertura oficial da Olimtra 2023 será no estádio municipal Doutor Ronaldo Junqueira no dia 1º de maio, Dia do Trabalhador, com desfile das delegações das empresas participantes e uma partida de futebol de campo. Os jogos acontecerão em vários pontos da cidade ao longo do mês.