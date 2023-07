Cine Marquise Ultravisão: Os Aventureiros tem sessão de pré-estreia nesta quarta

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Filme de Luccas Neto é muito aguardado pelos fãs do youtuber

Luccas Neto, sua irmã Gi e seus amigos Vitória, Pedro e Jéssi não faziam ideia do que estava por vir na excursão da escola. Quando Luccas decide invadir o laboratório do recém desaparecido cientista Honório Flacksman, o grupo é sugado para um portal que os leva para outra dimensão – A Cidade da Alegria. Esta é a história de Os Aventureiros – A Origem. No Cine Marquise Ultravisão Poços de Caldas você vê primeiro. Nesta quarta, 5, tem uma sessão de pré-estreia às 13 horas. Uma opção bacana de programa pra turminha que já está de férias. E por falar em férias, tem muitos outros sucessos em cartaz: Indiana Jones e as Relíquias do Destino, Ruby Marinho – Monstro Adolescente, Elementos, The Flash, Transformers – O Despertar das Feras, Homem Aranha: através do Aranhaverso, A Pequena Sereia, Velozes e Furiosos 10.

Ingressos: Na “Quarta do Barato” todo mundo paga meia no Marquise Ultravisão, exceto nas sessões de pré-estreia. Neste dia, o ingresso 2D sai por R$ 11,00 (onze reais) e 3D por R$ 13,00 (treze reais). Evite filas, compre antes em cinemarquise.com.br .

Siga nas redes sociais: @cinemarquise.ultravisão ou acesse: cinemarquise.com.br .