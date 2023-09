Cine Marquise Ultravisão: preço único de 12 reais começa nesta quinta

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Programação variadíssima tem opção para todas as idades

A partir desta quinta, 28 e até a quarta, 4 de outubro, qualquer ingresso para qualquer sessão, seja 2D ou 3D, em qualquer horário, sai por apenas 12 reais, no Marquise Ultravisão. Tem surpresa também na Bomboniere. Combos com baldes temáticos de Homem Aranha, Flash, Besouro Azul, Barbie, Velozes e Furiosos 10, pra você escolher e colecionar. O kit com o balde, pipoca e refri sai por apenas R$ 25,00. É preço promocional enquanto durarem os estoques!

Na programação, filmes para todas as idades, incluindo a pré-estreia de Patrulha Canina: Um Filme Superpoderoso. Ruim pra Cachorro é uma comédia animal sobre o universo canino. Resistência traz romance, drama e inteligência artificial. Jogos Mortais X tem classificação indicativa 18 anos. Elis e Tom é um documentário musical que conta os bastidores da gravação da parceria de Elis Regina e Tom Jobim. É memória da nossa música e história. Entre as novidades da semana, a oportunidade de rever no cinema Nosso Lar, um grande sucesso espírita, baseado em livro homônimo, que conta a história do médico André Luiz e seus aprendizados. É um “esquenta” para Nosso Lar 2 previsto para 2024. Outros filmes seguem em cartaz. Confira os horários abaixo e bora pro Marquise Ultravisão!

PATRULHA CANINA: UM FILME SUPERPODEROSO – PRÉ ESTREIA

Som. Sábado e Domingo – 13h20 (DUB)

RESISTÊNCIA – ESTREIA

15h15 (DUB) (Exc. Ter.) / 18h00 (DUB) / 20h45 (LEG)

JOGOS MORTAIS X – ESTREIA

16h10 (DUB) / 18h35 (DUB) / 21h00 (LEG)

RUIM PRA CACHORRO – ESTREIA

21h10 (DUB)

NOSSO LAR – ESTREIA

18h50 (NAC)

ELIS & TOM, TINHA QUE SER COM VOCÊ – ESTREIA

19h10 (NAC)

O SOM DA LIBERDADE

14h15 (DUB)

16h00 (DUB)

A NOITE DAS BRUXAS

Som. Sábado e Domingo – 13h50 (DUB)

A FREIRA 2

16h55 (DUB) / 21h20 (LEG)

AS TARTARUGAS NINJA – CAOS MUTANTE

14h00 (DUB)