Cine Marquise Ultravisão: São Miguel Arcanjo tem sessões nestas segunda, terça e quarta

Documentário pode ser visto às 19h30

Continua em cartaz, com três sessões especiais, o documentário sobre a história de São Miguel Arcanjo. Especialistas de diferentes partes do mundo, incluindo escritores, fiéis e o clero da Igreja Católica, discutem a importância da figura de São Miguel para o mundo, apresentando as igrejas e os santuários mais sagrados associados a ele. Serão mais três oportunidades de assistir no cinema de rua de Poços, com sessões nestas segunda, terça e quarta, às 19h30. Ingressos limitados podem ser garantidos em cinemarquise.com.br/ultravisão .

INGRESSOS A PREÇOS ACESSÍVEIS

Compras online, exclusivamente pelo site cinemarquise.com.br/ultravisao. Ou diretamente no cinema, nos terminais de autoatendimento e na Bomboniere. Pagam meia todos os dias: aniversariantes do mês, estudantes da educação básica e superior, professores, pessoas com mais de 60 anos, aposentados, pessoas com deficiência e acompanhantes, além de convênios mediante a apresentação de documentos que comprovem as condições para o benefício da meia entrada. Na Quarta é um Barato! todo mundo paga meia: ingressos 2D – R$ 11,00 (onze reais) e 3D – R$ 13,00 (treze reais). Verifique as classificações indicativas.

Confira outros filmes em cartaz: Besouro Azul, Fale Comigo, Asteroid City, Gatos no Museu, MegaTubarão 2, Barbie, Oppenheimer, Elementos.

Para saber mais siga nas redes sociais:

@cinemarquise.ultravisão