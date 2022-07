Prefeitura estuda a volta do trem turístico

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Prefeitura contratou a empresa Sociedade de Pesquisa para Memória do Trem para a elaboração de estudos de viabilidade técnica para a implantação do Trem Turístico-Cultural entre a Estação Bauxita e a Estação Central de Águas da Prata.

Uma equipe da empresa já está em campo iniciando o estudo. Durante esta semana, foram realizadas duas visitas técnicas, acompanhadas pelo secretário de Turismo, Ricardo Fonseca até a estação Bauxita. A empresa irá formatar um dossiê levantando a viabilidade de operar o trem turístico neste trecho.

De acordo com o secretário de Turismo, “será de suma importância para o setor de turismo, visto que o governo dos estados de Minas e São Paulo já manifestaram apoio a esta iniciativa”, ressalta. O governo de MG inclusive cita o trecho entre Poços e Águas da Prata em seu Plano Estratégico Ferroviário, apontando uma possível exploração turística do local.

A empresa Sociedade de Pesquisa para Memória do Trem, tem um prazo de 70 dias para entregar os estudos finais, apontando para a viabilidade técnica ou não, do retorno do trem turístico. Após isso, a Prefeitura poderá abrir uma licitação para que empresas particulares possam explorar o trecho com a finalidade de implantar o atrativo.