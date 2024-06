Cine Marquise Ultravisão: Semana do Barato é prorrogada e todo mundo paga 11 reais até a quarta, 19

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Programação traz as estreias de Avassaladoras 2.0, A Semente do Mal e Blade Runner pelo selo Clássicos

A programação do cinema de rua de Poços para mais uma super cine semana chega com uma excelente notícia: prorrogou a Semana do Barato com ingresso por 11 reais (ONZE REAIS). Isso mesmo, TODO MUNDO PAGA 11 REAIS para todas as sessões, filmes e poltronas, inclusive na sexta, no sábado e no domingo. A Semana do Barato vai agora até a próxima quarta, 19. Tarifa única de 11 reais por sessão válida para os filmes em cartaz. Tem duas super estreias e tem a volta de Blade Runner – O Caçador de Andróides, pelo Selo Clássicos no Marquise. Confira:

CLÁSSICOS NO MARQUISE – BLADE RUNNER – O CAÇADOR DE ANDROIDES – ESTREIA

20h30 (LEG) à SALA 03

“Blade Runner – O Caçador de Androides”, longa de 1982 dirigido por Ridley Scott, será exibido com exclusividade no Cine Marquise. A partir do dia 13 de junho, fãs da saga cyberpunk poderão assistir ao clássico no cinema de rua de Poços, em sessão diária legendada às 20h30. Comumente mencionado em listas de melhores filmes de ficção científica já feitos, “Blade Runner – O Caçador de Androides” é estrelado por Harrison Ford e baseado no livro “Androides Sonham com Ovelhas Elétricas?”, de Philip K. Dick. No século 21, uma corporação desenvolve clones humanos para serem usados como escravos em colônias fora da Terra, identificados como replicantes. Em 2019, um ex-policial é acionado para caçar um grupo fugitivo vivendo disfarçado em Los Angeles. A obra retrata uma Los Angeles futurista, mas que contém traços muito atuais. Com elementos também dos filmes noir, em Blade Runner, o diretor prova que os filmes de ação têm capacidade de discutir, com maestria, questões que permeiam a humanidade.

A SEMENTE DO MAL – ESTREIA

Qui., Sex., Seg., Ter. e Qua. – 18h15 (DUB) / 20h20 (LEG) à SALA 01

Sáb. e Dom. – 19h10 (DUB) / 21h10 (LEG) à SALA 01

Ao lado de sua namorada (Brigette Lundy-Paine), Edward (Carloto Cotta) decide desvendar os segredos a respeito de sua família biológica, com quem nunca teve contato. No entanto, o que parecia ser uma jornada de descobertas pelo Norte de Portugal rapidamente se transforma em um pesadelo indescritível. Edward logo percebe que os laços que o unem a sua família estão mergulhados em um segredo macabro, capaz de atormentar até mesmo os mais corajosos.

AVASSALADORAS 2.0 – ESTREIA

Qui., Sex., Seg., Ter. e Qua. – 16h00 (NAC)à SALA 04

Sáb. e Dom. – 14h00 (NAC) / 16h00 (NAC) à SALA 04

A nova produção nacional é baseada no roteiro original do filme “Avassaladoras” (2002), escrito por Mara Mourão, e apresenta Bebel (Fefe Schneider), uma adolescente apaixonada pelo influenciador ativista ambiental J-Crush (Murilo Bispo). De sua casa em Hollywood, ela troca mensagens com J se passando por uma atriz em ascensão. Porém, sua mãe Laura (Juliana Baroni) decide que elas irão passar férias no Brasil, onde tem sua farsa desmascarada e vê os planos com o amor de sua vida escaparem. Agora, com a ajuda de Lu (Bibi Tatto), sua melhor amiga super sincera, e sua mãe, Bebel vai tentar reconquistá-lo. Nessa tentativa de recuperar o amor e falar a verdade, segredos vão ser revelados e mãe e filha descobrem que têm muito mais em comum do que podem imaginar. É comédia brasileira com Danielle Winits no Cine Marquise Ultravisão.

OUTROS FILMES EM CARTAZ

BAD BOYS – ATÉ O FIM

18h40 (DUB) / 21h00 (LEG) à SALA 02

16h10 (DUB) à SALA 03

IMACULADA

Qui., Sex., Seg., Ter. e Qua. – 18h30 (DUB) à SALA 03

Sáb. e Dom. – 14h10 (DUB) / 18h30 (DUB) à SALA 03

AMIGOS IMAGINÁRIOS

Qui., Sex., Seg., Ter. e Qua. – 15h50 (DUB) à SALA 01

Sáb. e Dom. – 14h40 (DUB) / 16h55 (DUB) à SALA 01

PLANETA DOS MACACOS: O REINADO

18h00 (DUB) / 20h50 (DUB) à SALA 04

GARFIELD – FORA DE CASA

Qui., Sex., Seg., Ter. e Qua. – 16h30 (DUB) à SALA 02

Sáb. e Dom. – 14h20 (DUB) / 16h30 (DUB) à SALA 02

Dica Marquise: Garanta já seu lugar para Divertidamente 2

Divertida Mente 2 marca a sequência da famosa história de Riley (Kaitlyn Dias). Com um salto temporal, a garota agora se encontra mais velha, passando pela adolescência. Junto com o amadurecimento, a sala de controle mental da jovem também está passando por uma demolição para dar lugar a algo inesperado: novas emoções. As já conhecidas, Alegria (Amy Poehler), Tristeza (Phyllis Smith), Raiva, Medo (Tony Hale) e Nojinho (Liza Lapira), que há muito tempo administram uma operação bem-sucedida, não têm certeza de como se sentir quando novos inquilinos chegam ao local, sendo um deles a tão temida Ansiedade (Maya Hawke). Mas tem também a inveja, o tédio e a vergonha. A sequência de um grande sucesso da Disney e Pixar fala das nossas emoções para todas as idades, encanta todos os públicos. O filme com Classificação Livre é um dos mais esperados de 2024. A estreia será 20 de junho e você já pode garantir o seu lugar para as primeiras sessões. Basta acessar cinemarquise.com.br ou ir diretamente à bilheteria do cinema.

