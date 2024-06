Cine Marquise Ultravisão: Semana do Barato vai até esta quarta com ingressos por 11 reais

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Nesta quinta estreia Divertidamente 2

A Semana do Barato vai até a próxima quarta, 19. Tarifa única de 11 reais por sessão válida para os filmes em cartaz. Tem duas super estreias e tem a volta de Blade Runner – O Caçador de Andróides, pelo Selo Clássicos no Marquise. Confira os horários:

CLÁSSICOS NO MARQUISE – BLADE RUNNER – O CAÇADOR DE ANDROIDES – ESTREIA

20h30 (LEG) à SALA 03

A SEMENTE DO MAL – ESTREIA

Ter. e Qua. – 18h15 (DUB) / 20h20 (LEG) à SALA 01

AVASSALADORAS 2.0 – ESTREIA

Ter. e Qua. – 16h00 (NAC)à SALA 04



BAD BOYS – ATÉ O FIM

18h40 (DUB) / 21h00 (LEG) à SALA 02

16h10 (DUB) à SALA 03

IMACULADA

Ter. e Qua. – 18h30 (DUB) à SALA 03

AMIGOS IMAGINÁRIOS

Ter. e Qua. – 15h50 (DUB) à SALA 01

PLANETA DOS MACACOS: O REINADO

18h00 (DUB) / 20h50 (DUB) à SALA 04

GARFIELD – FORA DE CASA

Ter. e Qua. – 16h30 (DUB) à SALA 02

Verifique as Classificações Indicativas. *Programação sujeita à possíveis alterações sem aviso prévio.



GARANTA JÁ SEU LUGAR PARA DIVERTIDAMENTE 2

DivertidaMente 2 marca a sequência da famosa história de Riley (Kaitlyn Dias). Com um salto temporal, a garota agora se encontra mais velha, passando pela adolescência. Junto com o amadurecimento, a sala de controle mental da jovem também está passando por uma demolição para dar lugar a algo inesperado: novas emoções. As já conhecidas, Alegria (Amy Poehler), Tristeza (Phyllis Smith), Raiva, Medo (Tony Hale) e Nojinho (Liza Lapira), que há muito tempo administram uma operação bem-sucedida, não têm certeza de como se sentir quando novos inquilinos chegam ao local, sendo um deles a tão temida Ansiedade (Maya Hawke). Mas tem também a inveja, o tédio e a vergonha. A sequência de um grande sucesso da Disney e Pixar fala das nossas emoções para todas as idades, encanta todos os públicos. O filme com Classificação Livre é um dos mais esperados de 2024. A estreia será 20 de junho e você já pode garantir o seu lugar para as primeiras sessões. Basta acessar cinemarquise.com.br ou ir diretamente à bilheteria do cinema. Tem dois baldes temáticos colecionáveis também. Passe na Bombonière e garanta o seu!

Serviço:

Cine Marquise Ultravisão Poços de Caldas

Endereço: Rua Rio Grande do Sul, 1007 – Centro

Site www.cinemarquise.com.br/ultravisao

Redes sociais @cinemarquise.ultravisao