Cine Marquise Ultravisão: The Eras Tour – concert film de Tailor Swift com pré-venda aberta

Sessões serão nesta sexta, sábado e domingo do feriadão

Já imaginou assistir a um showzaço com a qualidade da tela e do som de cinema? No Cine Marquise Ultravisão você pode! O filme show da turnê de Taylor Swift – The Eras Tour Concert Film tem 168 minutos de duração e registra shows da turnê que chega ao Brasil em novembro,

com três datas no Rio de Janeiro (17, 18 e 19) e três datas em São Paulo (24, 25 e 26), todas com ingressos esgotados.

THE ERAS TOUR NO CINE MARQUISE ULTRAVISÃO

Serão duas sessões na sexta, 3; duas no sábado, 4; e duas no domingo, 5, com horários às 19h30 e às 20h. Algumas inclusive já estão com lugares esgotados. Os ingressos podem ser adquiridos pelo site cinemarquise.com.br/ultravisao ou na bilheteria do cinema. A dica é comprar antes para não ficar sem.

COMBO COM BALDE TEMÁTICO

Para os fãs, um balde colecionável, lindo e recheado de pipoca, refri 600 ml e chocolate pequeno, por apenas R$ 50,00. Promoção válida enquanto durarem os estoques! Saiba mais nas redes sociais: @cinemarquise.ultravisao .

Outros Filmes em Cartaz: Five Nights at Freddy´s, O Assassino, Clássicos no Marquise: Drácula de Bram Stoker, Assassinos da Lua das Flores, Trolls 3 Juntos Novamente, O Céu Não Pode Esperar, Meu Nome é Gal, O Exorcista: O Devoto, Patrulha Canina: Um Filme Superpoderoso.

Saiba mais em cinemarquise.com.br/ultravisao ou @cinemarquise.ultravisao.