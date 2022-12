CineJazz realiza visita social em Mogi Mirim

A soprano Jesuane Salvador, do projeto CineJazz, esteve na cidade de Mogi Mirim – SP, para conhecer o trabalho da Lyra Mogimiriana. Em conversa com os alunos, ela ressaltou a importância da arte na sociedade e a possibilidade concreta de profissionalização. A visita integra as ações de contrapartida social.

O maestro Carlos Lima, coordenador geral do projeto, ressaltou a importância da troca de informação e experiência.

“É essencial essa parceria. Nosso projeto é um projeto de alcance social, ou seja, também queremos levar aos jovens novas possibilidades de trabalho. O projeto CineJazz abre portas nesse sentido e mostra que é possível ser um profissional da arte.”

“Agradecemos muito a visita do Projeto CineJazz. Nós da Secretária de Cultura comungamos o mesmo interesse de descentralizar o acesso a cultura. A cultura gera empregos, amplia o senso crítico e muda vidas.” Disse Vivian de Toledo Silva, Assessora da Secretaria de Educação da cidade.

O Projeto Lyra

Desde 1985, a Lyra Mojimiriana promove o ensino gratuito de música a cerca de 1000 estudantes, diretamente envolvidos em seus programas que englobam desde crianças a partir de sete anos, nos grupos de musicalização infantil, até a terceira idade, presente principalmente nos corais.

O Cinejazz

CineJazz é um espetáculo cênico-musical que traz dramaturgia poética e mescla cenas clássicas de filmes à interpretação cuidadosa de grandes canções. Musicalmente, o projeto oferece uma viagem musical pela produção cinematográfica, da era dos grandes musicais, à contemporaneidade.

O projeto atua dentro das previsões de contrapartida social e visa não apenas o entretenimento, mas também impactar positivamente a sociedade.

Todas as apresentações são gratuitas e contam com o trabalho de um tradutor de libras.

Beatriz Aquino

