Circo Fest leva atrações gratuitas para o Country Club

Alice Dionisio

O Circo Fest está chegando! Com grandes atrações e muita diversão, o evento acontece no estacionamento do Country Club, de 23 a 26 de fevereiro, com entrada gratuita.

É só chegar e aproveitar tudo que o festival tem a oferecer: oficinas, treinamentos, brinquedos, discotecagem, cinema ao ar livre e espetáculos feitos por artistas reconhecidos em todo o país. Entre eles, os palhaços Maizena (Allen Medeiros) e Zabobrim (Esio Magalhães).

Em todos os dias vão ocorrer oficinas com temas diversos, direcionadas a alunos iniciantes (malabarismo, palhaçaria e acrobacias) e avançados (cubo acrobático e tecido aéreo). Haverá também atividades oferecidas especialmente para alunos da Apae e da educação integral do PMJ Vilas Unidas.

Artistas vão se reunir para treinamentos abertos, com o objetivo de trocar experiências e técnicas. Destaque também para o cinema ao ar livre, que vai exibir produções gravadas em Poços de Caldas durante a pandemia de Covid-19. Em cada dia de festival será exibido um filme diferente.

O Circo Fest está na quarta edição. O evento é organizado pela Mamute Produções Culturais, que conta com os integrantes Guilherme Teixeira, Marcelo Ambrosio, Carine Michelucci e Valber Rodrigues. Patrocínio do grupo DME, apoio da Prefeitura e da Secretaria de Cultura de Poços de Caldas e realização através da Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais.

Programação completa

Quinta, dia 23

13h: oficinas circenses (Apae)

18h: treino de circo aberto

19h: cinema ao ar livre (projeções circenses)

20h: discotecagem

Sexta, dia 24

9h: oficinas circenses (Vilas Unidas)

18h: treino de circo aberto

19h: cinema ao ar livre (projeções circenses)

19h: oficina de cubo acrobático

20h: espetáculo “Pink Lemonade” – Companhia Penduricalhos

21h: discotecagem

Sábado, dia 25

13h: abertura dos brinquedos

15h: intervenção de slackline – Vulcano Slack Life

16h: oficina de acrobacia

17h: espetáculo “(Des)Espera” – Companhia Circônicos

18h: cinema ao ar livre (projeções circenses)

19h: espetáculo “220 Volts” – Palhaço Maizena (Allen Medeiros)

20h: espetáculo “Cabaré Circo Fest”

21h: discotecagem

Domingo, dia 26

13h: abertura dos brinquedos

15h: intervenção de slackline – Vulcano Slack Life

16h: oficina de tecido acrobático

17h: espetáculo “1,2,3 Palhacei” – Cia Palhosso

18h: cinema ao ar livre (projeções circenses)

19h: espetáculo “O Pintor” – Palhaço Zabobrim (Esio Magalhães)