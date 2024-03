CITUR apresenta Projetos do Complexo do Cristo e Fonte dos Amores ao IEPHA

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

No último dia 20 de março os representantes da CITUR, Marcos de Carvalho Dias e Jeferson Carvalho em companhia do arquiteto Paulo Borges, estiveram em Belo Horizonte para participar de uma importante reunião com a Presidente do IEPHA – Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico, Marília Palhares Machado. O encontro, realizado na sede do Instituto, também contou com a presença de Luciane Andrade Resende, Diretora de Conservação e Restauração e Adriano Maximiniano da Silva, Diretor de Proteção e Memória. Esteve também presente no encontro, o assessor do deputado Mauro Tramonte, Hélio Marcassa.

O propósito da reunião foi apresentar ao IEPHA os projetos desenvolvidos pela Truppe Arquitetura por encomenda da CITUR, desenvolvidos para os pontos turísticos localizados na encosta do Morro de São Domingos, uma área que é tombada pelo IEPHA. Esses projetos visam implementar melhorias significativas nessas importantes localidades, respeitando sempre as diretrizes e regulamentações estabelecidas pelo Instituto. Durante o encontro, os representantes da empresa destacaram a importância dessas intervenções para a preservação e valorização do patrimônio histórico e cultural da região sendo ressaltado também, o cuidado com o Meio Ambiente e as medidas adotadas para a recuperação da flora nativa da região.

Além de apresentar os projetos, o presidente da CITUR, Marcos de Carvalho Dias, deixou um convite aberto para que os membros do IEPHA visitem presencialmente as áreas em questão, a fim de conhecerem de perto as melhorias.

O encontro entre a CITUR e o IEPHA representa um passo importante no processo de revitalização e preservação do patrimônio histórico e cultural da região sendo que ambas as partes estão empenhadas em colaborar para o desenvolvimento sustentável desses espaços, garantindo que sejam preservados para as futuras gerações.