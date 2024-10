CITUR comemora o Mês das Crianças com programação especial

O mês de outubro está repleto de diversão e atividades para toda a família, e a CITUR preparou uma programação especial para o Dia das Crianças! Confira as atrações e traga a criançada para viver momentos inesquecíveis em nossos espaços.

Programação completa:

*PARQUE DO CRISTO*

👉🏻 *Dia 12/10 a partir das 10h* – *Espaço Leiturinha*:

– Presença da mascote Bebel

– Pintura facial

– Esculturas de balão

– Algodão doce e pipoca

👉🏻 *Dia 12/10 das 15h às 16h* – *MercadoCristo*:

– Show de mágica ao vivo!

*ZOO DAS AVES*

👉🏻 *Dia 12/10 das 9h às 17h*:

– Oficinas Artísticas

*VÉU DAS NOIVAS*

👉🏻 Previsão de reabertura do Trenzinho do Véu das Noivas.

E mais: até o dia 31 de outubro, *crianças até 12 anos não pagam Teleférico!* 🚡

Horário especial:

Em comemoração à Semana da Criança, *o Teleférico e o MercadoCristo estarão abertos excepcionalmente no dia 15 de outubro*, mesmo sendo uma terça-feira, para garantir ainda mais diversão!

Programe-se, traga a criançada e aproveite esse mês cheio de magia e atividades! Não perca essa oportunidade de celebrar o Dia das Crianças de forma inesquecível!

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.