CITUR e Mountain Experience promovem ação social com crianças do grupo The Power Music Dance

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A CITUR reforça seu compromisso com o desenvolvimento da cultura e do esporte em Poços de Caldas. Recentemente, a empresa firmou uma parceria com a organização do evento Mountain Experience, uma competição de CrossFit realizada no mês de agosto. O evento destacou-se pela excelente organização e pela capacidade de atrair atletas de diversas regiões do Brasil. Além das provas realizadas no box CF Dechichi, a programação incluiu a subida da Serra de São Domingos, partindo da Fonte dos Amores até o Parque do Cristo, com o objetivo de promover ainda mais o turismo esportivo na cidade.

Como parte de suas ações de responsabilidade social, aCITUR, através do projeto Citur Social, uniu forças com a coordenação do Mountain Experience para proporcionar uma experiência inesquecível às crianças do grupo The Power Music Dance. No dia 11 de setembro, mais de 20 crianças do grupo participarão de um passeio especial no Teleférico, com destino ao Parque do Cristo, um dos principais pontos turísticos da cidade.

O The Power Music Dance, fundado em 1987, é uma instituição que atende dezenas de crianças e jovens em Poços de Caldas, promovendo inclusão social por meio da arte e da dança. O grupo tem como missão, além do desenvolvimento artístico, fomentar valores como boa conduta, responsabilidade e disciplina, contribuindo para a formação de cidadãos conscientes e engajados.

Este passeio representa mais do que uma simples diversão: é a realização de um sonho para essas crianças e jovens. Graças à parceria entre a CITUR e o Mountain Experience, elas terão a oportunidade de vivenciar uma experiência única, reforçando o compromisso da CITUR em apoiar iniciativas que causam um impacto positivo na comunidade.

Sobre a CITUR

A CITUR – Circuito Integrado do Turismo de Poços de Caldas é a concessionária responsável pela gestão dos principais pontos turísticos de Poços de Caldas. A empresa, que também administra o Zooparque Zoo das Aves, venceu a concessão em dezembro de 2022, assumindo a gestão, operação e manutenção de quatro dos mais importantes atrativos turísticos da cidade por 35 anos: Véu das Noivas, Fonte dos Amores, Recanto japonês e Parque do Cristo, incluindo o Teleférico e a Rampa de Voo Livre. Em 2024, a CITUR também passou a administrar o Parque Natural Cascata das Antas.