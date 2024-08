CITUR reforça compromisso com Poços de Caldas e seus moradores

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A CITUR, empresa genuinamente poços-caldense, reitera seu compromisso com o desenvolvimento sustentável de Poços de Caldas, investindo continuamente na melhoria da infraestrutura dos pontos turísticos e na geração de negócios e empregos beneficiando não só a cidade, como a região com ações voltadas para o fortalecimento da economia e criação de oportunidades que beneficiem diretamente a comunidade.

Desde que assumiu a gestão dos principais pontos turísticos, a CITUR tem realizado diversas melhorias, aprimorando as instalações e serviços para garantir uma experiência de alta qualidade a visitantes e moradores. Importante destacar que a empresa tem cumprido rigorosamente as determinações da Lei nº 9346, de 10 de outubro de 2019, que assegura a gratuidade na entrada dos pontos turísticos sob sua concessão.

Essa atuação reflete o compromisso da empresa em valorizar o patrimônio natural e cultural da cidade com transparência e responsabilidade e em conformidadecom a prestação de contas apresentada à Prefeitura Municipal.

Benefícios Exclusivos para Moradores

Reconhecendo a importância de toda a comunidade para o desenvolvimento local, a CITUR oferece gratuidade na entrada dos locais que estão descritos nos documentos de concessão.

Para usufruir desse benefício, é necessário que o morador apresente documento pessoal junto a umcomprovante residencial (físico ou digital), podendo ser : carteira de habilitação (CNH), contas de água, energia, internet, telefone, gás, aluguel, comprovante de matrículas (escola, academia, cursos livres), documento do veículo, holerite, carnê de IPTU, extrato bancário de agência da cidade, comprovante de compras on-line com entrega na cidade, fatura do cartão de crédito ou plano de saúde. Ressaltando que menores de 18 anos, acompanhados de responsável, não precisam apresentar o comprovante de residência.

Assim,todos os procedimentos de atendimento são implementados com o intuito de garantir uma experiência justa e organizada para todos. Esta medida visa garantir que os benefícios sejam devidamente direcionados à população local, que é, e sempre será, a prioridade da empresa.

Além disso, a empresa oferta o bilhete de meia-entrada para os moradores no passeio de Teleférico e no zooparque Zoo das Aves, proporcionando mais uma oportunidade de lazer e entretenimento a preços acessíveis.

Investimento em Projetos Sociais

A CITUR vai além de sua atuação empresarial e investe em diferentes projetos sociais nos segmentos de cultura e esporte. Com o objetivo de promover inclusão e acessibilidade, a empresa criou o projeto “CITUR Social”, que beneficia dezenas de instituições ao oferecer gratuidade nos serviços pagos, como o passeio de Teleférico e a visita ao Zoo das Aves, atendendo crianças, jovens e adultos de instituições, reiterandoque as suas atividades e políticas são realizadas com o máximo respeito e consideração pelos moradores de Poços de Caldas com o objetivo de continuar inovando e aprimorando os serviços oferecidos, sempre com a perspectiva de melhorar a qualidade de vida de todos que vivem aqui.

“Poços de Caldas é o nosso lar, e é por isso que cada ação da CITUR é pensada para beneficiar, em primeiro lugar, aqueles que fazem parte desta cidade”, afirma Marcos de Carvalho Dias – Presidente da CITUR.

Como em qualquer empresa,a CITUR possui políticas internas para garantir uma prestação de serviço que busca incessantemente a excelência na atuação do turismo e com uma comunicação sempre aberta ao diálogo, se colocando à disposição para esclarecimentos adicionais.