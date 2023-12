Cleyson Brene conquistou pela sexta vez o título de um dos melhores delegados do Brasil

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

O Delegado de Polícia Cleyson Rodrigo Brene, integrante da 1ª Delegacia Regional de Poços de Caldas, conquistou pela sexta vez consecutiva o título de um dos melhores delegados de polícia do Brasil, no censo 2023. A distinção, concedida na categoria jurídica, é resultado do reconhecimento expressivo obtido junto ao Portal Nacional dos Delegados & Revista da Defesa Social.

Cleyson Brene, que também exerce a função de Chefe da Agência de Inteligência e ocupa a titularidade das delegacias de homicídios, tráfico de drogas e crime organizado, destaca-se não apenas pelos seus cargos de relevância, mas também por sua atuação exemplar em operações policiais de grande impacto na cidade e região.

Além disso, o delegado tem contribuído significativamente para a capacitação profissional em âmbito nacional, ministrando cursos para diversas polícias civis do país. Sua expertise o levou a ser convidado como professor pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, consolidando seu papel como referência no campo da segurança pública.

O reconhecimento vai além das atividades práticas e de ensino, uma vez que Cleyson Brene é autor de mais de 30 livros jurídicos, consolidando seu legado acadêmico e seu comprometimento com a disseminação do conhecimento na área jurídica. A conquista do título reafirma não apenas sua competência profissional, mas também seu compromisso constante com a excelência no serviço público e na construção de um ambiente mais seguro para a sociedade.