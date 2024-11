Colisão frontal deixa 8 vítimas na rodovia MGC 267

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Uma colisão frontal envolvendo três veículos deixou oito vítimas no final da tarde deste domingo (17), na rodovia MGC 267, no km 479, próximo à cidade de Campestre, no Sul de Minas Gerais. A Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência, que envolveu um Hyundai HB20, um Fiat Argo e um Chevrolet Celta.

Segundo informações da PM, o acidente ocorreu quando o HB20 e o Argo colidiram frontalmente. O Celta, que estava no acostamento, atingiu a traseira do HB20. O HB20 ficou sobre a pista de rolamento à direita, o Argo fora da pista à esquerda, e o Celta permaneceu no acostamento à direita, no sentido crescente da rodovia.

O acidente deixou oito vítimas: quatro ocupantes do HB20 e quatro do Argo. As vítimas foram socorridas pelo SAMU e encaminhadas aos hospitais de Campestre e Bandeira do Sul, sendo que algumas precisaram ser transferidas posteriormente para unidades de saúde em Machado e Alfenas.

A condutora do HB20, de 21 anos, informou que seguia no sentido Campestre/Poços de Caldas e teve sua visão ofuscada pelo sol no momento da colisão, mas não conseguiu fornecer mais detalhes. O motorista do Argo, de 18 anos, foi transferido para o Hospital de Alfenas, e ainda não foi possível obter sua versão sobre o acidente.

As vítimas foram encaminhadas para hospitais da região. No HB20, estavam quatro ocupantes: a condutora, que sofreu lesões leves; uma jovem de 18 anos, em estado grave e inconsciente; um homem de 22 anos, com lesões leves; e outro jovem de 21 anos, também com lesões leves. No Fiat Argo, estavam três vítimas: um homem de 19 anos, com lesões leves; uma jovem de 20 anos, em estado grave e inconsciente; e um homem de 21 anos, com lesões leves.

O condutor do Chevrolet Celta, um homem de 26 anos, não se feriu e não precisou de atendimento médico. As vítimas mais graves foram inicialmente levadas para os hospitais de Campestre e Bandeira do Sul, sendo transferidas posteriormente para unidades de saúde em Machado e Alfenas para tratamentos mais complexos.

Testes de alcoolemia realizados nos condutores do HB20 e do Celta apresentaram 0,00 mg/L, descartando a possibilidade de embriaguez. O Fiat Argo foi removido para o pátio e a perícia foi acionada, mas dispensada pelo delegado de plantão.

As causas do acidente seguem sendo investigadas. A rodovia permaneceu parcialmente interditada durante o atendimento à ocorrência e os trabalhos das autoridades.