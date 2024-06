Colisão frontal deixa uma vítima fatal em Andradas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Uma colisão frontal na rodovia MG-455, próximo ao Km 21, no município de Andradas/MG, resultou na tarde de ontem, 27, na morte de um vereador. A Polícia Militar Rodoviária compareceu ao local para atender à ocorrência que envolveu um caminhão e um automóvel.

O acidente envolveu um caminhão VW/19.360, conduzido por um homem de 27 anos, e um automóvel MMC/Lancer, conduzido por um homem, de 42 anos, vereador, que faleceu no local. A passageira do automóvel, de 40 anos, funcionária pública municipal, também ficou ferida.

Segundo relato do motorista do caminhão, ele seguia de Andradas/MG para Ibitiúra de Minas/MG e, para evitar uma colisão traseira com um veículo que freava à sua frente, desviou para a contramão, colidindo com o automóvel, que vinha no sentido oposto.

Uma testemunha, de 29 anos, agrônomo, afirmou que viu o caminhão ultrapassando dois veículos em uma curva, provocando a colisão com o automóvel.

A perícia esteve no local e realizou os procedimentos necessários. O corpo da vítima fatal foi encaminhado para a Funerária Municipal de Ipuiúna. Os veículos envolvidos foram liberados para os responsáveis providenciarem a remoção.

Devido ao estado clínico da passageira do automóvel, não foi possível colher sua versão dos fatos.