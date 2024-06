Colisão sem vítimas na rodovia LMG 877 em Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Na noite desta quinta-feira, 06, por volta das 18h50, a Polícia Militar de Minas Gerais atendeu uma ocorrência de colisão transversal entre dois automóveis na rodovia LMG 877, Km 13, em Poços de Caldas/MG.

Segundo a PM, o acidente envolveu dois veículos Volkswagen Gol de cor branca, um modelo 2009 (V1) e outro modelo 2021 (V2). O VW/Gol 2009 era conduzido por por um home, de 22 anos, que relatou estar transitando pela Avenida Francisco Gilberto Blasi, no bairro Tiradentes, com destino ao bairro São Bento. Ao chegar ao trevo no Km 13 da rodovia, ele parou o carro para observar o fluxo de trânsito. O motorista afirmou ter avistado o VW/Gol 2021 se aproximando aparentemente a uma longa distância. No entanto, ao iniciar a travessia da pista, ocorreu a colisão transversal entre os veículos.

O VW/Gol 2021 era conduzido por um homem, de 24 anos, que estava acompanhado de um passageiro, de 19 anos. O condutor relatou que transitava no sentido crescente da via, com destino à cidade de São João da Boa Vista/SP. Ele disse que avistou o VW/Gol 2009 cruzando a pista de rolamento e tentou frear para evitar a colisão, mas não conseguiu parar a tempo, resultando no acidente.

Ambos os condutores foram submetidos ao teste de alcoolemia, apresentando resultado negativo para ingestão de álcool (0,00 mg/l). Nenhum dos ocupantes dos veículos sofreu lesões, dispensando atendimento médico.

Os automóveis foram liberados para seus respectivos condutores, que providenciaram o serviço de guincho particular para a remoção dos veículos da rodovia. A Concessionária EPR Sul de Minas sinalizou a via e permaneceu no local até a retirada dos veículos.